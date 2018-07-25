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Происшествия

Появились видео смертельного ДТП на Дорогожичах в Киеве

0:34 25 июля 2018   161
ДТП на Дорогожичах
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились кадры ужасного ДТП в Киеве (район Дорогожичи) в результате которого погиб мужчина, а еще трое получили травмы. Видео опубликовал пользователь Facebook Влад Антонов.

Как ранее сообщалось, офицер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева рассказала «ФАКТАМ», что есть версия, что один из автомобилей выехал на перекресток на красный цвет, поэтому и произошло столкновение. Машина вылетела на тротуар и сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельной аварии неподалеку от Житомира, когда микроавтобус с пассажирами въехал в грузовик. Погибло десять человек, из которых один ребенок.

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