В Украине заметили редкий Rolls-Royce на евробляхах: сеть позабавило фото

Украина

Во Львове запечатлели купе Rolls-Royce Wraith лимитированной серии Black Badge. Об этом пишет издание «Автоцентр».

При этом отмечается, что сам по себе автомобиль очень редкий, но гораздо больше удивляет тот факт, что у него польские номера. Можно предположить, что во Львов на экскурсию или по делам приехал гражданин Польши, но, по неподтвержденным данным, владельцем купе Роллс-Ройс является таки украинец.

В комментариях в социальной сети, где размещены ссылки на материал, пользователи шутят, что владелец редкого авто решил «сэкономить на растаможке» машины. Конечно, это шутка, но стоимость такого «красавца» в Украине достигает 13 миллионов гривен — Rolls-Royce Wraith Black Badge ощутимо дороже стандартной версии.

Узнать Rolls-Royce Wraith Black Badge можно по особой черной решетке радиатора и декорированным карбоном колесным дискам. Салон же отделан эксклюзивной черной кожей.

С технической точки зрения авто идентичен стандартному купе Rolls-Royce Wraith. Под его капотом — 6,6-литровый V12 твин-турбо на 632 л. с. С 9-ступенчатой АКПП роскошный авто разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 250 км/ч (ограничены электроникой).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед уходом на каникулы Верховная Рада сделала первый шаг к урегулированию проблем с авто на «еврономерах» — был принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств».