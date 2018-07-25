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Старшая дочь Путина засветилась на российском телевидении

5:35 25 июля 2018   214
Мария Воронцова
Инф. «ФАКТОВ»

В эфире телеканала «Россия» выступила старшая дочь Владимира Путина. Об этом сообщает Udf.by.

В титрах было указано «Мария Воронцова, детский эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России»,

По данным Reuters, Мария родилась 28 апреля 1985 года. Она окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, аспирантуру эндокринологического центра Минздрава.

Воронцова замужем за голландским бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин может ввязаться в еще одну войну.

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