Аллу Пугачеву обвинили во лжи, Галкин заступился

Шоу-бизнес

Не так давно известная советская и российская певица Алла Пугачева впервые за десять лет дала большое интервью, выступив в программе Олега Меньшикова. В нем она подробно рассказала о жизни и творчестве. Об этом сообщает сайт Андрей Малахова Starhit.

Певица на протяжении многих лет не решалась на откровения о личной жизни, но, по всей видимости, поменяла мнение на этот счет. Интервью посмотрел скандально известный актер Стас Садальский, который «неровно дышит» к семье Пугачевой

Садальскому показалось, что Алла Борисовна часто говорила неправду. Актер не поленился предъявить тому несколько доказательств. Личные претензии он подробно изложил в своем микроблоге.

«В начале беседы сразу вранье: рассказ Аллы Борисовны о том, что имя дано ей родителями в честь двух актрис — Тарасовой и Ларионовой. В честь Аллы Тарасовой — может быть, а вот в честь Аллы Ларионовой — никак: первый фильм, прославивший Аллочку, был „Садко“, он вышел на экраны лишь в 1953 году, а Пугачева 1949 года рождения. В 49-м Ларионову знать никто не знал — девочка из полуподвала, первокурсница. Может, и засветилась где-то в массовке, но без имени в титрах. Только роль Любавы в „Садко“ принесла Ларионовой мировую славу, когда Мэри Пикфорд кланялась ей в ноги, а Чаплин мечтал снять в своей картине», — написал он.

Кроме того, Садальскому не понравилась еще одна история, рассказанная Пугачевой — о том, как она однажды не узнала в лифте Высоцкого, на что он ей сказал: «Поздоровалась бы, свинья».

«Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! К женщинам он относился с придыханием, нежностью, страстью. Они для него — богини. Но не свиньи»,— негодует артист.

В Starhit напоминают, что не первый выпад Станислава Юрьевича в сторону Пугачевой. Сравнительно недавно он в пух и прах раскритиковал не только шоу Максима Галкина «Звезды под гипнозом», но и его творчество в целом. Актер отметил, что в последнее время Галкина стало слишком много на центральных каналах телевидения. Также Садальский пожалел артистов, которые пытаются сделать себе пиар на шоу Максима. Поведение Станислава Юрьевича не удивило Галкина, ведь актер на протяжении многих лет пытался кидать камни в огород юмориста.

Галкин не выдержал оскорблений Садальского и решил заступиться за жену и за себя самого.

«Уважаемые подписчики! Уже много лет за моей жизнью пристально наблюдает Заслуженный артист РСФСР Станислав Юрьевич Садальский. Если полистаете — увидите только часть выводов, к которым он пришел в разные годы в свободное от служения Мельпомене время. Я всегда с уважением относился к тем его актерским работам, о которых знаю. Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съемках. Я по публикациям еще десять лет назад понял, что я ему не по душе. Но актер продолжает. Как вы считаете, в чем причина такой многолетней настойчивости?»— недоумеваеи Галкин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похудевшая на 20 килограммов Алла Пугачева вышла в свет в молодежном наряде.