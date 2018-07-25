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На саммите в Хельсинки США не сделали РФ никаких "подарков" за счет Украины, — Волкер
На встрече в Хельсинки США не поступились ничем важным для Украины. Об этом заявил специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».
«США не уступили ни по одному из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины», — сказал Волкер.
Он добавил, что Украина не была главной темой разговора.
Также Волкер отметил, что на встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки не были предприняты шаги к признанию российской аннексии Крыма и поддержке референдума или российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии на Донбассе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в столице Финляндии — городе Хельсинки. В ходе встречи президенты США и Росси обсудили оккупацию Крыма, газопровод «Северный поток-2», вмешательство России в американские выборы. После встречи сообщалось, что Госдепартамент США рассматривает три предложения по итогам встречи.
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