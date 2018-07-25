Твит Трампа в течение получаса обвалил российский рубль

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Заявление президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в грядущие промежуточные американские выборы обвалило рубль. Об этом пишет «Сноб».

После одного твита Трампа российская валюта подешевела по отношению к доллару практически на рубль.

К 19:50 по московскому времени за один доллар давали 63,5 рубля, хотя еще в 19:10 он торговался в районе 62,6 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро за 40 минут вырос с 73,2 до 74,1 рубля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 июля американский президент написал в Twitter, что очень обеспокоен тем, что ​"Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы" в США.

«Основываясь на том факте, что ни один другой президент не был столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!» — добавил он.

Также издание напоминает, что твиты Трампа не первый раз влияют на российскую валюту. В апреле на фоне его заявления о намерении атаковать Сирию с помощью американских ракет курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей, евро торговался в районе 80,5 рубля.