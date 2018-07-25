Россия стягивает войска к своим западным границам, — росСМИ

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что более 70 новых соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе с 2016 года. Они получили около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Об этом он сообщил во вторник на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

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«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования. В этих целях с 2016 года [в Западном военном округе] сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады»,— сказал министр.

По его словам, поставка в войска около 5 тыс. [единиц] нового и модернизированного вооружения и техники позволила увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54%.

Также Шойгу отметил, что для размещения новых частей создается необходимая инфраструктура — до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

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По словам Шойгу, с 2016 года в Западном военном округе были проведены более 350 внезапных проверок, которые показали «качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению». Министр отметил, что особое внимание уделяется подготовке региональной группировки войск России и Белоруссии. Военные округа вместе с белорусскими коллегами уже начали готовить совместные учения «Щит союза — 2019».

«Организовано более 300 информационно-агитационных акций „Военная служба по контракту- твой выбор!“. В результате в военные ряды отобрано более 40 тыс. человек», — добавил Шойгу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России сделали тревожный прогноз о том, что война возможна из-за слов Шойгу об Украине.