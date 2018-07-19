25 июля 2018

Во вчерашнем потоке новостей сначала зацепился взглядом, а потом даже перепостил фотографию, на которой представители одной из японских авиакомпаний в аэропорту выстроились в один ряд перед пассажирами, раздраженными отсрочкой рейса. И не просто выстроились, а склонились, прося прощения у людей, в глубоком поклоне. Я даже попытался неловко пошутить по этому поводу: дескать, куда приятнее было бы измученному ожиданием пассажиру получить материальную компенсацию за пережитую нервотрепку, чем наблюдать все эти извинительные поклоны. Признаю, шутка была неудачной.

Дело в том, что культура поклонов в жизни японцев занимает особое место. И учится этому они начинают буквально с самого детства. В этой традиции нет ничего лишнего и случайного. Даже угол наклона спины и продолжительность пребывания в такой позе (при этом с прижатыми к ногам и опущенными вниз ладонями рук!) имеют свое значение. Чем почетнее и уважаемее человек, которого приветствует японец, тем глубже и продолжительнее должен быть поклон в его сторону. Иногда доходит до, казалось бы, абсурдных, с точки зрения европейца, ситуаций. Например, когда японцы, встретившись друг с другом во время поездки на велосипеде, не забывают одарить встречного знакомого глубоким уважительным наклоном. Или, если подобное происходит при переходе улицы на зеленый свет, два знакомых японца могут вдруг замереть один перед другим в глубоком уважительном поклоне, прижав к ногам ладони и уперевшись взглядом в асфальт перед собой. Степень уважения проявляется даже отсутствием попыток приподнять глаза прежде, чем это сделает более уважаемый человек. Некоторые так бы и стояли подолгу, если бы не настойчивые сигналы начавших движение машин.

Во время интереснейшей поездки по Японии в одной из крупных токийских газет коллеги рассказали мне о том, что они даже провели необычное социологическое исследование. И были сами поражены его результатами. Оказывается, ежедневно рядовой клерк в токийском офисе делает в среднем 36 поклонов, приветствуя коллег и руководителей. Агент торговой компании умудряется за день поклониться в приветствии 123 раза. Но больше всех достается девушке, стоящей возле эскалатора в большом столичном супермаркете электроники. Она ежедневно в среднем совершает 2520 поклонов!

Переезжая из города в город и постоянно встречаясь с новыми знакомыми, я поначалу пытался продемонстрировать свое почтение буквально всем, кто приветствовал меня глубоким поклоном. но на каком-то этапе понял, что чем глубже мое уважение к человеку, тем больнее это сказывается на моей спине. Пришлось потом уже как-то избирательнее относиться к подобным вещам.

Кстати, портрет этой замечательной японской женщины я приобрел по интернету в той же Японии. И был безмерно рад этому. Потому что, если бы мне пришлось покупать его лично в японской галерее, от благодарственных поклонов спина долго еще потом могла бы давать о себе знать.

Всем сегодняшним именинникам — добра и счастья.