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В Минюсте разъяснили, как можно вывезти ребенка за границу без согласия другого родителя
Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко заявила о том, что в рамках второго пакета законодательной инициативы «Чужих детей не бывает» начали действовать изменения, которые позволяют выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Главное, на что следует обратить внимание, по словам Глущенко — то, что один из родителей (мать или отец), который вывозит ребенка за границу, обязательно должен сообщить о выезде заказным письмом другого из родителей, который платит алименты.
«В письме необходимо указать цель выезда, куда именно едет ребенок, а также время, на которое ребенок покидает территорию Украины»,— отметила Глущенко.
Кроме того, при пересечении границы родителям необходимы будут такие документы:
- решение суда или органов опеки и попечительства, которым определено место жительства ребенка;
- документы, подтверждающие цель и сроки выезда (например, это может быть справка из медицинского или образовательного учреждения, бронирование билетов и т. п).
В Минюсте отметили что разрешение от второго родителя также не будет нужно, даже при условии, если одна из сторон имеет намерение выехать за границу более, чем на 1 месяц или в случае наличия долга по алиментам у другого из родителей за 4 месяца или за 3 месяца, если ребенок является тяжело больным.
В таком случае на границе необходимо будет предоставить справку о задолженности второго родителя по уплате алиментов и при необходимости — справку о болезни ребенка.
В случае нарушения сроков пребывания вне Украины отца или мать ребенка ограничат в праве самостоятельного решения вопроса выезда ребенка за границу в течение 1 года и наложен штраф.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин изменил правила выезда с детьми за границу.
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