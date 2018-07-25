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Погода в Украине: дожди, грозы и шквалы
Синоптик Наталья Диденко, говоря о циклоне Halinkа, который определяет погоду в Украине, шутливо окрестила его Бабой Галей.
«Наша Баба Галя — явно долгожительница. Я не припомню, чтобы так долго циклон располагался над Украиной или рядом. Поэтому в среду, 25 июля, в большинстве областей Украины снова местами дожди, грозы, вероятные ливни и даже шквалистое усиление ветра», — сообщает синоптик.
По ее прогнозам, температура воздуха также существенно не меняется: жарко будет на востоке и юге (+ 28 + 33 градуса), прохладнее на западе (+ 21 + 26), а на остальной территории — от + 24 до + 28 градусов.
«В Киеве 25 июля Баба Галя погоняет дожди и погремит грозами. Ветер восточного направления. Максимальная температура воздуха около +25 градусов. Влажность начнет уменьшаться, а жара крепнуть со второй половины недели, ближе к выходным», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», циклон по имени Halina, который в середине лета «радует» многих украинцев интенсивными дождями и ливнями, уже с четверга, 27 июля, начнет постепенно отступать.
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”