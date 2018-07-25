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Из-за прорыва плотины погибли 40 человек: фото с места трагедии (фото)
В Лаосе, на границе с Вьетнамом и Камбоджей, произошло масштабное ЧП с большим количеством жертв и пострадавших. В провинции Аттапа в результате прорыва плотины и наводнения погибли более 40 человек, а около 200 считаются пропавшими без вести.
Как сообщает РБК-Украина, в регионе произошел прорыв дополнительной плотины ГЭС, что привело к затоплению шести деревень. Лаосские массмедиа сообщили о 6,6 тысячах человек, оставшихся без крова.
Фото последствий наводнения опубликовала волонтерская группа, направившаяся к месту катастрофы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Шанхая были эвакуированы свыше 190 тысяч человек из-за стремительного приближения к городу тайфуна «Ампил» — смерч двигался со скоростью около 25 км/ч, а сила потоков ветра в его эпицентре составляет 10 баллов.
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