Из-за прорыва плотины погибли 40 человек: фото с места трагедии (фото)

Мир

В Лаосе, на границе с Вьетнамом и Камбоджей, произошло масштабное ЧП с большим количеством жертв и пострадавших. В провинции Аттапа в результате прорыва плотины и наводнения погибли более 40 человек, а около 200 считаются пропавшими без вести.

Как сообщает РБК-Украина, в регионе произошел прорыв дополнительной плотины ГЭС, что привело к затоплению шести деревень. Лаосские массмедиа сообщили о 6,6 тысячах человек, оставшихся без крова.

Фото последствий наводнения опубликовала волонтерская группа, направившаяся к месту катастрофы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Шанхая были эвакуированы свыше 190 тысяч человек из-за стремительного приближения к городу тайфуна «Ампил» — смерч двигался со скоростью около 25 км/ч, а сила потоков ветра в его эпицентре составляет 10 баллов.