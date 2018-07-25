Под Одессой ребенок отравился молоком матери: подробности жуткой истории

Происшествия

Стали известны шокирующие подробности трагического ЧП в Одесской области, где бледными поганками отравилась многодетная семья. Женщина, ожидающая ребенка, и ее 11-летний сын умерли, а еще четверо деток оказались в реанимации.

Как сообщает ТСН, врачи говорят, что пострадавших от отравления ядовитыми грибами можно было бы спасти, если бы те сразу обратились за медицинской помощью. Однако к врачам обратились лишь на третий день. Скорую помощь вызвали соседи. Да и то только тогда, когда у беременной женщины отказали конечности.

Соседи пострадавших объясняли: в отравившейся семье опасались, что у них не хватит денег, и, почувствовав симптомы отравления, стали пить минеральную воду.

Сообщается, что отец семьи узнал о смерти родных лишь после больницы. Причем в семье отравились не только те, кто ел ядовитые грибы, но и младенец — маленькая девочка получила токсины через молоко матери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецком областном лабораторном центре установили причину массового отравления в летнем лагере «Орленок» — около сотни человек на больничные койки отправили борщ и овсянка. Свою роль в массовом отравлении сыграли и грязные руки повара.

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