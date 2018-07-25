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Украина

Футбол на ТВ: где смотреть матч «Юргорден» — «Мариуполь»

9:29 25 июля 2018   155
Лига Европы Мариуполь Юргорден
Инф. «ФАКТОВ»

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд

26 июля (четверг)

«Юргорден» (Швеция) — «Мариуполь» (Украина) 20:00 «Футбол 1»

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

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