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Футбол на ТВ: где смотреть матч «Юргорден» — «Мариуполь»
Лига Европы, 2-й квалификационный раунд
26 июля (четверг)
«Юргорден» (Швеция) — «Мариуполь» (Украина) 20:00 «Футбол 1»
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”