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Симоненко на росТВ сделал неадекватное заявление об Украине (видео)
На пропагандистском телеканале «Россия 1» ярко выступил Петр Симоненко. Глава запрещенной в Украине Компартии принял участие в дискуссии, которая касалась провокаций флота РФ в Азовском море. Напомним, что последнее месяцы практически ежедневно пограничники РФ задерживают для досмотра суда, идущие в украинский Мариуполь или же выходящие из него.
Петр Симоненко в лучших традициях пропагандистов, резко поменял тему дискуссии, перейдя на прямые обвинения украинской власти. Лидер коммунистов, выступая на телевидении страны-агрессора, развязавшей войну на востоке Украины и аннексировавшей Крым, ничтоже сумняшися обвинил украинских военных в… минировании территории. «Дети в поле выйти не могут», — надрывался Петр Симоненко, видимо, забывший, какая страна пришла с войной в Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на собственном минном поле.
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“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”