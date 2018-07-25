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Украина

Симоненко на росТВ сделал неадекватное заявление об Украине (видео)

10:04 25 июля 2018   42
Петр Симоненко
Инф. «ФАКТОВ»

На пропагандистском телеканале «Россия 1» ярко выступил Петр Симоненко. Глава запрещенной в Украине Компартии принял участие в дискуссии, которая касалась провокаций флота РФ в Азовском море. Напомним, что последнее месяцы практически ежедневно пограничники РФ задерживают для досмотра суда, идущие в украинский Мариуполь или же выходящие из него.

Петр Симоненко в лучших традициях пропагандистов, резко поменял тему дискуссии, перейдя на прямые обвинения украинской власти. Лидер коммунистов, выступая на телевидении страны-агрессора, развязавшей войну на востоке Украины и аннексировавшей Крым, ничтоже сумняшися обвинил украинских военных в… минировании территории. «Дети в поле выйти не могут», — надрывался Петр Симоненко, видимо, забывший, какая страна пришла с войной в Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на собственном минном поле.

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