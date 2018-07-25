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Американские врачи откачали Деми Ловато после передозировки героином (фото, видео)
Во вторник, 24 июля, популярная американская певица Деми Ловато была найдена без сознания в своем доме стоимостью 8 миллионов долларов в Лос-Анджелесе. К 25-летней поп-звезде вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщает TMZ, ей тут же сделали укол — ввели препарат Narcan (налоксон). Это лекарство применяется при передозировке опиатами.
Дом Деми Ловато в Лос-Анджелесе
Затем Деми доставили в известную больницу Седарс-Синай. Она провела там несколько часов. К вечеру певицу отправили домой. Ей прописан покой. В связи с этим все ближайшие концерты и телесъемки Ловато отменены.
Мать Деми Дианна Де Ла Гарса и ее тетя Керисса Данн заявили, что поп-звезда пришла в себя и чувствует себя лучше. Она реагирует на вопросы, узнает окружающих.
Деми Ловато — одна из самых популярных певиц в США на сегодняшний день. Карьеру в шоу-бизнесе начала еще ребенком. Она снималась в детском сериале «Барни и друзья». Вскоре стала одной из звезд Disney Channel. Снялась в главной роли в популярном телефильме «Рок-лагерь».
Ее карьера развивалась параллельно карьерам Селены Гомес и Майли Сайрус. Свой первый диск Ловато записала в возрасте 17 лет. Сейчас в ее «послужном списке» уже шесть сольных альбомов. Деми является лауреатом множества музыкальных наград, включая премии телеканала MTV и премию «Выбор народа». В 2016 году Ловато признали самой сексапильной певицей в мире.
Деми всегда была откровенна в том, что касается ее личной жизни. Она не скрывала, что у нее были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Кокаин она попробовала в возрасте 17 лет. Ловато уверена, что поддалась дурному примеру своего отца Патрика Ловато. В одном из интервью певица заявила: «В первый раз, когда я попробовала, я потеряла контроль. Мой отец был наркозависимым и алкоголиком. Наверное, я все время пыталась найти в этих вещах то же, что и он, потому что он, выбирая между наркотиками и семьей, выбрал наркотики».
Фото Getty Images
Ловато делилась со своими поклонниками личным опытом борьбы с наркозависимостью. В прошлом году она с гордостью заявила, что уже шесть лет ведет трезвый образ жизни. Однако месяц назад Деми записала песню Sober, в которой дала понять, что снова сорвалась. Там есть такие слова: «Мама, мне так жаль, но я больше не трезва».
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