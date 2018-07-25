Чемпион Англии выпустил новую форму с украинской символикой (фото, видео)

Спорт

Английский «Манчестер Сити» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2018/2019.

Можно увидеть в ней и элемент украинской символики: в частности, на воротнике игровой майки прослеживается вертикальная раскраска, которая четко совпадает с флагом Украины.

Отмечу, что свою новую экипировку «Манчестер Сити», в прошлом сезоне ставший чемпионом Англии, представил в США, где команда принимает участие в летнем Кубке чемпионов. В рамках турнира «горожане» провели уже один матч, в котором минимально уступили дортмундской «Боруссии» — 0:1.

Добавлю, что главный тренер Хосеп Гвардиола включил в состав команды на американское турне и украинского полузащитника Александра Зинченко, который отыграл против «Боруссии» полный матч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвардиола открыл в Манчестере ресторан высокой кухни.