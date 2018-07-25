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Чемпион Англии выпустил новую форму с украинской символикой (фото, видео)
Английский «Манчестер Сити» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2018/2019.
Можно увидеть в ней и элемент украинской символики: в частности, на воротнике игровой майки прослеживается вертикальная раскраска, которая четко совпадает с флагом Украины.
The stadium store has some new items in it… #mancity— Manchester City (@ManCity) 24 июля 2018 г.
Away kit https://t.co/osnchT9Pxc pic.twitter.com/Ioos7LLLlx
Отмечу, что свою новую экипировку «Манчестер Сити», в прошлом сезоне ставший чемпионом Англии, представил в США, где команда принимает участие в летнем Кубке чемпионов. В рамках турнира «горожане» провели уже один матч, в котором минимально уступили дортмундской «Боруссии» — 0:1.
Добавлю, что главный тренер Хосеп Гвардиола включил в состав команды на американское турне и украинского полузащитника Александра Зинченко, который отыграл против «Боруссии» полный матч.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвардиола открыл в Манчестере ресторан высокой кухни.
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