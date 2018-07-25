Украина

Там сидят за Украину: появилось показательное фото из СИЗО в Донецке

Пользователь под ником Alla Vaysband опубликовала в Facebook снимок, сделанный в следственном изоляторе оккупированного города.

По ее словам, объявление вывешено в комнате передач донецкого СИЗО. «В нем, по данным представителей ООН в Украине, находятся сейчас около 40 несовершеннолетних. Арестованы они в основном за проукраинские граффити и надругательство над „флагом ДНР“. У доблестной „республики“ хватило „ума“ и страха для того, чтобы закрыть их в камерах с клопами, но не хватило средсвт и совести для того, чтобы обеспечить им хоть какое-то подобие человеческого существования. Представители ООН пытаются попасть к подросткам, но пока безуспешно. Возможно, не очень усердно пытаются», — пишет Alla Vaysband.

Еще она сообщила, что в макеевской тюрьме отбывают наказание четыре подростка из Ясиноватой, два года назад обвиненные в «терроризме»:"Некоторое время назад был вынесен обвинительный приговор. Старшему дали 15 лет, младшему — 5. Когда его посадили, ему было 14…"

Волонтеры обращаются с просьбой помочь ребятам, они опубликовали контакты их родственников и номера счетов, отметив, что «есть надежные каналы для передачи помощи».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что должников за коммунальные услуги не будут выпускать из «ДНР».