Украина

Может быть и не он: появились свежие сведения о найденном спустя 30 лет украинце в Афганистане

В истории найденного в афганском селе человека, который может быть пропавшим много лет назад в Афганистане Игорем Белокуровым, появился новый поворот. Дело в том, что бывшие сослуживцы Белокурова утверждают, что найденный в Афганистане Амруддин не совсем похож на пропавшего военного, да и значительно ниже его.

Руководитель поисковой группы «Пернач» ветеран десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, афганец Олег Чуйко сообщил Радио Свобода, что все точки над «і» должна расставить экспертиза ДНК.

«Мы привезли его образцы, взяли образцы мамы. Согласно действующему украинскому законодательству и международным нормам, мы возбудили уголовное производство, написали заявление в полицию. Образцы приняли, мы все сделали. Поисковая группа была создана по поручению президента Украины, у нас были определенные полномочия. А то, что заявляют наши, скажем так, конкуренты из другой группы, которую наделили правительственными полномочиями, которая ехала наугад, пусть это останется на их совести. Я склонен доверять только фактам», — заявил Олег Чуйко.

Что же касается разницы в росте у пропавшего Белокурова и найденного Амруддина, то руководитель поисковой группы сообщил о встрече с одноклассниками пропавшего воина и его земляками. «Разнобой по росту Игоря Белокурова — от 175 до 185 сантиметров. Тогда он был молодой, стройный, красивый лицом прапорщик. Приезжал в деревню в хромовых сапогах на каблуках с портупеей, в фуражке — вот и наберется 180 см. Для мамы, конечно, сын — стройные и красивый. Поэтому я бы не доверял этим воспоминаниям, потому что и они различаются», — отметил Чуйко. Он также предположил, что на рост мог повлиять и тяжкий труд человека, которого «могли использовать как тягловую скотину».

«Мама говорила, что у него на ноге с детства есть шрам от топора — он ее в лесу разрубил. Действительно, в месте, названном мамой, есть детский шрам, который уже зарос. Разве могут быть такие совпадения?» — заявил Олег Чуйко. По его словам, если поставить рядом Амруддина и его двоюродного брата Леню, то видно сходство: «Залысины, цвет глаз, прищуренные глаза, когда говорит, морщины у глаз. Уши прижимает так, по-собачьи — очень интересно. Вылитый Леня. Ну как такие совпадения могут быть? Я не могу объяснить».

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