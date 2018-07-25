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Украина получила партию хлора из Европы
Венгрия передала Закарпатской области три тонны жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА.
По ее данным, грузовик с хлором прибыл через Международный пункт пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе.
Председатель ОГА Геннадий Москаль сообщил, что областная администрация обратилась за помощью в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде из-за того, что в Украине возникла критическая ситуация с поставками хлора.
«Мы сразу получили положительный ответ. Сегодня в Закарпатье прибыли три тонны жидкого хлора, которые получит Ужгородский водоканал», — заявил он.
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Москаль добавил, что Венгрия готова поставить 15 тонн хлора, которого хватит для бесперебойной работы 18 предприятий водоканала Закарпатья в течение полутора месяцa.
«Поэтому Закарпатью очень повезло, что оно имеет такого соседа», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», 15 июня работа компании «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в Украине, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, — остановилась из-за повышения цены на газ.
Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких городах. 16 июля было объявлено, что Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo готовятся к остановке производства в Украине из-за нехватки хлора.
В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. 20 июля «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов хлорной группы.
22 июля в ассоциации «Укрводоканалэкология» заявили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.
Фото: carpathia.gov.ua
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