Украина получила партию хлора из Европы

Украина

Венгрия передала Закарпатской области три тонны жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА.

По ее данным, грузовик с хлором прибыл через Международный пункт пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе.

Председатель ОГА Геннадий Москаль сообщил, что областная администрация обратилась за помощью в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде из-за того, что в Украине возникла критическая ситуация с поставками хлора.

«Мы сразу получили положительный ответ. Сегодня в Закарпатье прибыли три тонны жидкого хлора, которые получит Ужгородский водоканал», — заявил он.

Читайте также: Хлора нет: СБУ расследует действия служебных лиц «ДнепрАзота»

Москаль добавил, что Венгрия готова поставить 15 тонн хлора, которого хватит для бесперебойной работы 18 предприятий водоканала Закарпатья в течение полутора месяцa.

«Поэтому Закарпатью очень повезло, что оно имеет такого соседа», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», 15 июня работа компании «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в Украине, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, — остановилась из-за повышения цены на газ.

Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких городах. 16 июля было объявлено, что Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo готовятся к остановке производства в Украине из-за нехватки хлора.

В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. 20 июля «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов хлорной группы.

22 июля в ассоциации «Укрводоканалэкология» заявили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

Фото: carpathia.gov.ua