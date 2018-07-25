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Легендарный украинский режиссер рассказал, как Макрон оконфузился с Донбассом
Украинский режиссер и сценарист Сергей Лозница, в 2018 году получивший приз 71-го Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру (фильм «Донбасс»), заявил, что о боевых действиях на востоке Украины на западе знают мало. А иногда дело доходит до абсурда. Как, например, с письмом президента Франции Эммануэля Макрона с упоминанием «ДоМбасса».
«Вся проблема Донбасса — еще и в том, что она не отражается в западных СМИ. Например, во Франции большинство вообще ничего не знает. Как-то я подходил к кинотеатру и один из потенциальных зрителей просто обратился ко мне с вопросом: „Не подскажите, что такое Донбасс, Момбасс…“ Зачем больше, когда в полученном мною поздравлении от президента Франции написано: „ДоМбасс“. Ясное дело, что писал не лично он, а его референты, но факт остается фактом. Когда тема, как говорится, „на слуху“, подобные и другие ошибки исключены», — заявил в интервью «ФАКТАМ» Лозница.
По его словам, это является серьезным упущением украинской стороны. «Достаточно вспомнить хотя бы историю Алжира, который добился своего освобождения (освободительная война с французскими колонизаторами) во многом благодаря сформированному общественному мнению. В частности, разъяснению того, что и почему конкретно происходит… Да, мне задавали вопросы, касающиеся больше расстановки сил: кто где, кто правый, кто левый… Понимают, что сопряжено происходящее с коррупцией: буквальной, моральной, но вот, где какая территория, понимают не очень», — добавил режиссер.
Полный текст интервью Сергея Лозницы читайте в ближайшие дни на сайте «ФАКТЫ».
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