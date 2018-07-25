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Спорт

Бывший игрок «Шахтера» на спор залез в мусорный бак (видео)

11:46 25 июля 2018   59
Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян выиграл пари у своих одноклубников. Согласно условиям спора, футболист должен был залезть в мусорный бак, заполненный ледяной водой, и окунуться в него с головой.

Под самим видео Мхитарян сделал подпись: «Было немного холодно… Но зато выиграл спор!»

Напомню, что армянский футболист долгое время выступал в Украине, с 2009 по 2013 года защищая цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера», и стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне-2012/2013. Именно из стана «горняков» Генрих летом 2013-го перешел в дортмундскую «Боруссию» за 30 миллионов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий сборной Франции выполнил условия пари, данное перед ЧМ-2018.

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