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Бывший игрок «Шахтера» на спор залез в мусорный бак (видео)
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян выиграл пари у своих одноклубников. Согласно условиям спора, футболист должен был залезть в мусорный бак, заполненный ледяной водой, и окунуться в него с головой.
Was a little cold… but won the bet!!! #icebath #challenge @Arsenal pic.twitter.com/PX7WPAxJxR— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 24 июля 2018 г.
Под самим видео Мхитарян сделал подпись: «Было немного холодно… Но зато выиграл спор!»
Напомню, что армянский футболист долгое время выступал в Украине, с 2009 по 2013 года защищая цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера», и стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне-2012/2013. Именно из стана «горняков» Генрих летом 2013-го перешел в дортмундскую «Боруссию» за 30 миллионов долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий сборной Франции выполнил условия пари, данное перед ЧМ-2018.
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