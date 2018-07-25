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Общество

Известный депутат-еврооптимист вышла замуж за иностранца (фото)

11:48 25 июля 2018   84
Светлана Залищук и Уэйн Джордаш
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины, еврооптимистка Светлана Залищук вышла замуж. Ее избранником стал 49-летний британский юрист Уэйн Джордаш.

Как сообщает ТаблоID, свадьба состоялась в киевском кафе Breakwater. На торжества позвали немногих — лишь членов семей и близких друзей. В частности, поздравить молодоженов пришли коллеги Светланы Залищук по парламенту Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Сообщается, что избранник Светланы Залищук в прошлом году был признан одним из ведущих юристов в области международного уголовного права, а в 2014 году он стал одним из самых молодых адвокатов, получивших статус Queen Counsel (представитель Королевы), который присваивают топ-юристам в Великобритании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга народный депутат Украины Ирина Луценко сообщили о пополнении в семействе — рождении первой внучки — Александры Александровны Луценко.

Фото с сайта ТаблоID

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