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Товарищеский матч в Англии завершился массовой дракой футболистов (фото)
Совсем не по-дружески завершился товарищеский матч между английскими клубами «Мансфилд Таун» и «Шеффилд Уэнсдей», играющими в низших дивизионах страны.
На протяжении поединка, который собрал на трибунах домашнего стадиона «Мансфилда» 3600 зрителей, футболисты неоднократно совершали грубые фолы, несколько раз арбитру приходилось пресекать конфронтации, возникавшие на поле. Но после финального свистка, который зафиксировал победу хозяев (2:1), точка кипения достигла апогея, и игроки пошли с кулаками друг на друга.
Своим поведением футболисты спровоцировали агрессию и со стороны фанатов, которые выбежали на поле и присоединились к грандиозному побоищу. В частности, прилично досталось полузащитнику «Мансфилда» Калуму Батчеру (на фото — № 16).
Реакция Футбольной ассоциации Англии на данный инцидент пока не известна.
Отмечу, что «Шеффилд Уэнсдей» выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии), заняв по итогам прошлого сезона 15-е место. Что касается «Мансфилда», то команда в сезоне-2017/2018 стала восьмой в четвертом дивизионе страны, не квалифицировавшись в плей-офф.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отборочный матч на ЧМ по баскетболу завершился грандиозной дракой.
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