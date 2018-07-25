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Происшествия

Стало известно, кто устроил кровавое ДТП в Черкассах (видео)

12:14 25 июля 2018   331
ДТП в Черкассах
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны подробности резонансного ДТП в Черкассах, в результате которого погибли члены семьи полицейского, ранее воевавшего в АТО — его супруга и маленький сын.

Как сообщает издание «Обо всем», виновник ДТП — 38-летний харьковчанин, которого с 2017 года разыскивает Киево-Святошинский отдел полиции за то, что тот сбежал с места дорожно-транспортного происшествия.

Свидетели задержания предоставили изданию видео, на котором видно, как задержанный полицией водитель звонит на 102 и жалуется на то, что правоохранители его избивают.

Также свидетели сообщали, что виновник ДТП после происшествия пересел на пассажирское сиденье, обвиняя во всем пассажира, который скрылся с места происшествия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23-летнему водителю Hummer, который накануне поздно вечером сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в центре Киева, объявили о подозрении.

Фото скриншот

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