- 13:25 «Горячая» Греция: как турфирмы отправляют украинцев в самое пекло
- 13:17 Умер президент Fiat Chrysler и Ferrari
- 13:14 В Германии начали строительство газопровода Путина в обход Украины
- 12:56 "Откопали в шахтах": росСМИ поймали на неожиданном признании о войне на Донбассе
- 12:52 Гассиев надеется на реванш с Усиком
- 12:17 Количество жертв масштабных лесных пожаров в Греции сильно увеличилось
- 12:15 Товарищеский матч в Англии завершился массовой дракой футболистов
- 12:14 Стало известно, кто устроил кровавое ДТП в Черкассах
- 11:48 Известный депутат-еврооптимист вышла замуж за иностранца
- 11:46 Бывший игрок «Шахтера» на спор залез в мусорный бак
Количество жертв масштабных лесных пожаров в Греции сильно увеличилось
Число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters. Еще как минимум 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Число пропавших без вести людей неизвестно.
По числу погибших этот пожар превзошел пожар на Пелопоннесе 2007 года, который тогда унес жизни 70 человек и был одним из худших в истории.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о 60 погибших. Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, вынудив людей покинуть свои дома.
Народный депутат Украины Владимир Арьев написал в соцсетях, что вместе с супругой Натальей Фицич они отдыхают в Греции и чуть не стали жертвами огненной стихии.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”