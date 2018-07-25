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Количество жертв масштабных лесных пожаров в Греции сильно увеличилось

12:17 25 июля 2018   128
Греция
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters. Еще как минимум 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Число пропавших без вести людей неизвестно.

По числу погибших этот пожар превзошел пожар на Пелопоннесе 2007 года, который тогда унес жизни 70 человек и был одним из худших в истории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о 60 погибших. Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, вынудив людей покинуть свои дома.

Народный депутат Украины Владимир Арьев написал в соцсетях, что вместе с супругой Натальей Фицич они отдыхают в Греции и чуть не стали жертвами огненной стихии.

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