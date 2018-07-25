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Гассиев надеется на реванш с Усиком
Российский боксер Мурат Гассиев (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение), уступивший в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику (15 побед, 11 из них — нокаутом), выразил надежду на то, что матч-реванш все же состоится.
«Пока никаких разговоров не было. В контракте не указывалась возможность проведения реванша, но все может поменяться в любой момент. Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то готов драться в любое время и в любом месте. Что я поменяю перед возможным боем с Усиком? Ничего, просто поработаю над ошибками», — заявил Гассиев.
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Признал закономерность поражения своего подопечного и тренер российского боксера Абель Санчес: «К сожалению, бой развивался не так, как мы рассчитывали. Александр переиграл Мурата. Нам надо проанализировать этот бой, разобрать допущенные ошибки. Поражения — это тоже часть карьеры. Гассиев это понимает и готов много работать, чтобы стать сильнее. Он молод, и у него впереди будет еще много важных боев. Одно могу сказать: мы очень хотим реванша».
Напомню, что 21 июля в Москве Усик одержал победу над Гассиевым единогласным решением судей (120:108, 119:109, 119:109), став абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мохаммеда Али. После боя Александр прямо на ринге бросил вызов британскому чемпиону мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью (30 побед, 20 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кому Усик посвятил победу над Гассиевым.
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