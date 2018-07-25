Украина

"Откопали в шахтах": росСМИ поймали на неожиданном признании о войне на Донбассе

Накануне четверной годовщины освобождения от боевиков ряда украинских городов, российская газета «Московский комсомолец» опубликовала материал, который может быть интересным расследователям агрессии России на Донбассе, а также полезен на судебном процессе в Гааге.

Журналисты, в частности, решили вспомнить, как шла модернизация «армии» террористических «ДНР» и «ЛНР». «Ополченцы утверждают, что на их вооружении стоит 69 „Градов“, 10 „Ураганов“, 5 „Смерчей“, 6 „Солнцепеков“, около 400 танков Т-64, 300 единиц Т-72, 57 Т-80 и даже 3 Т-90. Количество бронемашин перевалило за 700, а тяжелых артиллерийских установок у ополченцев около 500 штук. Другими словами, военный потенциал Донецка теперь сопоставим со всей мощью Украины, танковый парк которой составляет около 1200 единиц», — говорится в статье.

Внимание на эту публикацию обратил представитель Украины в переговорном процесса в Минске Евгений Марчук. На своей страничке в Facebook он похвалил российских журналистов, которые предоставили отличный материал для «детального изучения Специальной Мониторинговой Миссией ОБСЕ и для суда в Гааге».

«Посмотрите, какой огромный танковый парк обнаружили сепары в угольных шахтах временно оккупированной части украинского Донбасса. Сколько тяжелых вооружений „там находилось“. Только танков 760, в том числе 57 штук Т-80 и даже 3 штуки Т-90. А „Градов“, „Ураганов“, „Смерчей“, огнеметов „Солнцепек“ не один десяток. Кроме 760 танков там было обнаружено только тяжелых артиллерийских установок около 500 штук. Всем этим хвастается „Московский комсомолец“. Хороший материал для Гааги», — пишет Евгений Марчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия приняла решение ответить на поставки США установок Javelin в Украину и передала боевикам на Донбасс противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С».