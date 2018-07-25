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В Германии начали строительство газопровода Путина в обход Украины
В ночь на среду, 25 июля, судно-трубоукладчик Castoro начало укладывать первые трубы в рамках спорного проекта — кремлевского «Северного потока-2».
Как сообщает «Немецкая волна», работы начались на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. Сообщается, что на первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, а в августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2». Авторы документа утверждают, что законопроект повышает энергетическую безопасность членов НАТО в Европе, при этом предоставляя им «стабильные и надежные американские энергоресурсы».
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