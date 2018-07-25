В Германии начали строительство газопровода Путина в обход Украины

Мир

В ночь на среду, 25 июля, судно-трубоукладчик Castoro начало укладывать первые трубы в рамках спорного проекта — кремлевского «Северного потока-2».

Как сообщает «Немецкая волна», работы начались на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. Сообщается, что на первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, а в августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2». Авторы документа утверждают, что законопроект повышает энергетическую безопасность членов НАТО в Европе, при этом предоставляя им «стабильные и надежные американские энергоресурсы».