Умер президент Fiat Chrysler и Ferrari

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В среду, 25 июля, в возрасте 66 лет умер президент корпорации Fiat Chrysler и генеральный директор Ferrari Серджио Маркионне.

Не так давно у итальянца была диагностирована саркома в области плеча. Врачи предупреждали Маркионне о рисках, которые могут возникнуть в результате операции, но Серджио решился на удаление злокачественной опухоли из-за сильных болей. В итоге худшие опасения подтвердились — последствия привели к церебральной эмболии, которая спровоцировала необратимые повреждения мозга.

Находясь в больнице Цюриха в состоянии комы, функционер на протяжении нескольких дней был подключен к аппарату жизнеобеспечения, но врачи не давали никаких шансов на его выздоровление.

Отмечу, что 21 июля совет директоров Fiat Chrysler Automobiles отправил Маркионне в отставку по состоянию здоровья. В этот же день его преемником был избран Майкл Мэнли, возглавляющий ныне Jeep и Ram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Црвены Звезды» и «Тоттенхэма» умер в возрасте 45 лет.