«Горячая» Греция: как турфирмы отправляют украинцев в самое пекло

Клуб потребителей

В последние несколько дней в Греции бушуют масштабные лесные пожары. Количество жертв подбирается к сотне. Многие из них — туристы. Несмотря на трехдневный траур в Греции, многие украинские туроператоры продолжают продавать горящие туры в эту страну с вылетом чуть ли не в самое пекло. Из четырех крупнейших туроператов, с которыми связались «ФАКТЫ», только один честно предупредил: лететь отдыхать в Афины сейчас не стоит.

Корреспондент «ФАКТОВ» под видом обычного туриста попытался найти горящую путевку, чтобы отдохнуть с семьей, с маленькими детьми в окрестностях Афин — Кинете, Рафине или где-то рядом, недалеко у побережья, — с вылетом в пятницу-субботу (27−28 июля). Практически все агентства обещали подобрать удобные варианты и прислать для согласования.

В сети турагентств «Поехали с нами» на вопрос, не опасно ли сейчас в районе Афин, менеджер сказала, что читала о пожарах. По ее словам, они (пожары) бушуют в лесах, и вилла, на которой погибли 26 туристов, находилась у леса. Позже корреспонденту «ФАКТОВ» даже прислали предложение тура в деревню Кинета с вылетом 29 июля, отметив, что отель находится на первой линии. «Территория отеля большая, зеленая. Дети скучать не будут», — сказали в турфирме. Скучать детям действительно не придется: на карте Кинета обозначена одним из эпицентров лесных пожаров.

Читайте также: Греция в огне: туристы спасаются от лесных пожаров, уходя в море на лодках (фото, видео)

У туроператора TEZ TOUR нас заверили, что хотя из-за высокой температуры в Греции и есть пожары, но в районе Афин все спокойно: «У нас каждую субботу чартеры вылетают». Впрочем, через час менеджер перезвонила и предложила вместо Афин поехать на Пелопоннес. Объяснив, что оттуда можно будет и до Афин доехать. «Сейчас из-за пожаров проезд с Пелопоннеса к Афинам закрыли, но, может быть, ко времени поездки все потушат».

А в «Музенидис Трэвел» о гибели туристов даже не знают. Или предпочитают «не знать». «Пожары были в двух небольших населенных пунктах, отдаленных от туристических зон. Никто из туристов не пострадал. И, насколько мне известно, власти Греции уже побороли эту стихию», — сообщила менеджер.

Читайте также: Пожары в Греции: погибли десятки и пострадали сотни людей

Лишь в ANEX TOUR сразу открыто предупредили об угрозе. Общавшаяся с клиентом менеджер Мария, не дожидаясь вопроса о безопасности поездки в ближайшие дни, попросила немного подождать, чтобы выяснить обстановку. Перезвонив через несколько минут, она сообщила, что сейчас в запрошенных нами городах опасно из-за бушующих пожаров. И даже там, куда огонь не добирается, сильная задымленность. «Дышать детям дымом не стоит, давайте я подберу вам тур, например, на Крит», — честно предложила девушка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вследствие лесных пожаров в Греции погибли уже 79 человек. В эпицентре событий оказался народный депутат, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев с женой.