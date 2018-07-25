Стало известно, почему у Мелании Трамп постоянно недовольный вид

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Отношения президента и первой леди США вызывают живейший интерес, и, надо признать, Дональд и Мелания Трамп дают для этого повод. Мелания долго не переезжала из Нью-Йорка в Вашингтон, хотя сам Трамп к тому времени уже поселился в Белом доме, объясняя это тем, что их сыну нужно окончить школу. Журналисты в эту версию не поверили и долго гадали, что произошло между супругами. Впрочем, единичным случаем это не стало — пара постоянно дает публике пищу для размышлений: то Мелания вырывает свою руку у мужа, то не сопровождает его в поездках. О том, на чем держится брак президента США и насколько он крепок, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— С гороскопом Мелании все непросто, — говорит Валентина. - Дело в том, что ее биографические данные, как и данные любой приближенной к сильным мира сего особы, подкорректировали и подправили перед тем, как выложить в открытый доступ. Но даже используя то, что у нас есть, о нынешней хозяйке Белого дома можно сказать многое. Мелания родилась под знаком Тельца в год Металлической Собаки, а это значит, что она превыше всего ценит земные блага и деньги, которые могут их ей обеспечить.

— А чем Мелания привлекла Трампа?

— Можно сказать, что она в значительной степени является его идеалом женщины. Таким мужчинам, как нынешний американский президент, который подсознательно считает себя умнее всех, нравятся женщины, которых Бальзак называл «дамами полусвета». Разумеется, Мелания не продажная женщина в прямом смысле этого слова, но, думаю, ее модельное прошлое хранит в себе множество тайн. К тому же, модели привлекательные, соблазнительные, но без строгих правил и ложной скромности. За счет такой жены можно постоянно самоутверждаться, поскольку рядом с ней кажешься себе гигантом мысли. В свою очередь Мелания в силу своих данных тянется к мужчинам, которые заведомо умнее и эрудированнее ее. Трампу нравится практичность, рассудительность и приземленность жены — в хорошем смысле этого слова: Мелания не витает в облаках, а твердо, как говорят в народе, двумя ногами стоит на земле.

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Луна Мелании находится в Козероге — такие люди всегда существуют сами по себе, но перед искушением властью устоять не могут, поэтому, думаю, она не только не сопротивлялась желанию мужа участвовать в президентской кампании, но и подталкивала его к этому шагу. Как неудивительно и то, что она вышла замуж за человека с деньгами — к моменту их знакомства Трамп был уже успешным и преуспевающим бизнесменом с большими суммами на банковских счетах. К тому же Мелания появилась на свет в час Дракона, а звезды в ее гороскопе расположены таким образом, что он притягивал ее, был для нее приманкой.

Ну, и, наконец, еще одной причиной того, что Трамп выбрал в жены Меланию, стало его пристрастие к иностранкам. Из трех его жен две были представительницами стран так называемого социалистического лагеря — Ивана из бывшей Чехословакии, Мелания — из бывшей Югославии. Красавицы из других стран кажутся ему более притягательными, чем американки.

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— В прессе часто пишут о возможном разводе президента США и его жены. Такая вероятность действительно есть?

— Вероятность расставания есть всегда, иначе не разводились бы самые крепкие пары, кажущиеся всем примером супружеских отношений. Наверное, при определенных обстоятельствах Трамп и Мелания тоже могли бы развестись, но я вижу только два условия, при которых такое могло бы случиться. Во-первых, если он сам падет жертвой чар очередной красотки, которая будет моложе Мелании, что вполне может быть, если учесть, что в 2020 году ей исполнится пятьдесят лет. И, во-вторых, если она сама найдет мужчину, который будет богаче Трампа и выше его по статусу, что, учитывая его состояние и положение, весьма сомнительно.

— И, тем не менее, свои сложные отношения с мужем Мелания часто демонстрирует на публике.

- Недовольство — это одно, а желание разрушить брак — совсем другое. Да, скорее всего, Трамп — не герой ее романа, но она терпит его присутствие в своей жизни, потому что он обеспечивает ей достойное материальное положение и статус. Возможно, присутствие рядом такого своеобразного человека, как Трамп ее и подавляет, но она этот фактор их отношений игнорирует. Луна жены американского президента находится в Козероге, а такие люди, как правило, эмоционально ущербны, за что их иногда называют душевно черствыми — для них комфорт тела важнее, чем состояние души, порывы которой они умеют гасить. Мелания из тех женщин, для которых любовь хороша только тогда, когда она имеет мощное материальное подкрепление. На рай в шалаше первая леди США не согласна, она предпочтет жизнь во дворце, пусть и не самым любимым человеком рядом.

Постоянно недовольный вид Мелании, на который обращают внимание журналисты, объясняется тем, что люди с Луной в Козероге всегда чем-то недовольны. Как бы хорошо все ни складывалось, они все равно найдут к чему придраться — натура у них такая. Так что на отстраненный вид Мелании на официальных мероприятиях не стоит обращать внимания, такое выражение лица первой леди может не иметь никакого отношения к мужу, а быть связано с чем угодно — например, с тем, что ей не понравилось, как на нее посмотрел кто-то из окружающих.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о том, при каких обстоятельствах Мелания Трамп может стать вдовой.