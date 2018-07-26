Палец даже не сгибался — украинские хирурги провели уникальную операцию по новой методике

Здоровье

будь здоров!

Денис — человек спортивный, и профессию выбрал по душе — собирается стать фитнес-тренером. Но полгода назад получил травму, которую некоторые люди могут посчитать незначительной.

— Собирался пить кофе, нечаянно разбил чашку и порезался осколком, — вспоминает 25-летний парень. — Крови было немного, и я просто наложил повязку на палец. О том, что у меня разрезано сухожилие, узнал только через месяц, когда выяснилось: средний палец на правой руке не сгибается. Первая фаланга «застыла», так что я не мог нормально взять ни один спортивный снаряд. Это мешало тренировкам. Знакомые подсказали, куда обратиться. А врач Александр Юрьевич Фурманов развеял мои сомнения по поводу того, надо ли делать операцию. Чтобы восстановить подвижность пальца, он предложил прооперировать меня по новой методике.

За месяц до встречи доктора и пациента на глаза Александру Фурманову попалась статья в медицинском журнале, в которой речь шла о новинках в области хирургии кисти. В частности, о том, что два хирурга из разных стран — Израиля и США — опробовали идею пересадки сухожилия на ногтевую фалангу пальца руки в экспериментальных операциях на трупах.

— Методика не выходила у меня из головы, я часто прокручивал ход возможной операции, представлял, как именно мог бы ее выполнить, — объясняет старший научный сотрудник отдела микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова доктор медицинских наук Александр Фурманов. — Это только кажется, что человеку безразлично, может он сгибать фалангу пальца на руке или нет. Для представителей таких профессий, как музыкант, спортсмен, для публичных людей это может быть жизненно важно. А если речь идет о парне или девушке, у которых вся жизнь впереди? До сих пор мы могли предложить им только достаточно травматичные и не всегда успешные методики. Та, о которой я прочел в журнале, дала толчок для разработки собственной идеи. И в этот момент на консультацию ко мне пришел Денис. Он и стал первым в мире пациентом, которому мы полностью восстановили работу ногтевой фаланги пальца, выполнив микрохирургическую операцию — пересадили сухожилие, взятое с предплечья, и палец стал нормально работать.

Через четыре месяца после операции благодаря упорным тренировкам в нашем отделении реабилитации Денис смог сжать все пальцы в кулак! Мы записали на видео и саму операцию, и то, какой она дала результат. Теперь доклад и видеозапись представим на авторитетной конференции Ассоциации ортопедов-травматологов, которая пройдет в Одессе. А в международные медицинские издания направим статьи, чтобы коллеги смогли оценить наш опыт.

Денис демонстрирует нам, как работает его рука. При этом парень не скрывает радости.

— Возможно, поначалу я даже не осознавал, насколько все серьезно, считал, что могу обойтись без операции — ну подумаешь, палец не сгибается! — говорит Денис. — Теперь же понимаю: правильно сделал, что согласился. Правда, пришлось и самому потрудиться: каждый день в течение четырех месяцев выполнял комплекс упражнений. Но к этому мне не привыкать: постоянные тренировки — основа моей специальности.

*Александр Фурманов: «Прооперировав Дениса по новой методике, мы получили отличный результат»

— Денис стал первым пациентом, прооперированным по новой методике, но уже появились и второй, и третий, — добавляет Александр Фурманов. — Причем одному из них мы одновременно «отремонтировали» фаланги двух пальцев. Подобные травмы сухожилий встречаются довольно часто — кто-то поранился ножом, строительными инструментами. К инвалидности эта травма не приводит, но качество жизни страдает, возникает психологический дискомфорт.

— Если, например, поврежден большой палец, это серьезно сказывается и на работоспособности…

— Да. Хирургия кисти, безусловно, важнейшее направление, но у нас в стране к нему относились не очень внимательно, в то время как за рубежом оно считается одним из столпов пластической хирургии. Более того, сформировалась специальность, которая называется терапия кисти, то есть реабилитация после операции. Ведь человеку приходится потрудиться, чтобы заставить пальцы работать, как раньше, включить мелкую моторику.

— А раньше у нас проводились операции по восстановлению сухожилий в области кисти?

— Да. Это была сухожильная пластика — кропотливая, достаточно длительная операция, которая делается в два этапа. К сожалению, она дает ряд осложнений и после нее нужно заниматься этим пальцем три-четыре месяца, а затем еще три месяца длится реабилитация. Стопроцентной гарантии, что фаланга заработает, не было. Когда все это мы честно рассказывали пациентам, большинство, подумав, отказывалось от операции. Мол, и так проживу… Бывали ситуации, когда хирург другой клиники, не предупредив о высоком проценте осложнений, давал человеку гарантию, что палец заработает. Но усилия оказывались безрезультатными и сопровождались потерей времени — минимум полугода — и денег.

— Почему зарубежные хирурги в Америке и Израиле, которые выполняли на трупах пробные операции по пересадке сухожилия, так и не решились применить их у своих пациентов?

— Этого я не знаю, хотя пытался выяснить — написал коллегам письмо, но ответа пока не получил, — отвечает Александр Фурманов. — Их идея, безусловно, очень оригинальна. А дальше весь ход операции надо было выстроить самому: заново продумать и решить все технологические нюансы. У меня 35-летний опыт работы в пластической хирургии. Он, безусловно, помогает это делать.

Сейчас в Украине практически нет возможности отрабатывать подобные операции на трупах. Да и по традиции покойника у нас хоронят с открытыми руками, и они должны быть целыми. На животных приемы хирургии кисти тоже не отрабатываются — другая биомеханика. Приходится включать воображение. Оно у хирурга должно быть хорошо развито. Кроме того, в ход идут пластилин, бумага. Что-то зарисовываешь. Иногда врачи пользуются компьютерным моделированием. Несколько месяцев в голове «варится» план операции. Думаешь о ней во сне или когда идешь по улице. И вдруг понимаешь: готов. Тогда появляется пациент…

— И появился Денис. Вы подробно объяснили ему, что собираетесь делать?

— Да. И предупредил, что это новая методика. Малотравматичная операция длилась около часа. Затем следовал достаточно короткий срок реабилитации — по сравнению с другими методиками. Минимум осложнений. У Дениса мы получили прекрасный результат — полностью восстановлена сгибательная функция ногтевой фаланги, а в итоге — палец сгибается и разгибается. Другие методики такого результата не дали бы.

— Если бы Денис обратился к вам сразу после травмы, пересадка сухожилия не понадобилась бы?

— В течение первых двух недель сухожилие еще можно сшить и оно срастется. Но обычно человек идет к врачу не сразу. Палец отечный, на него накладывают повязку и ждут, считая, что время лечит. Однако через три-четыре недели такая операция уже бессмысленна.

— Откуда берут фрагмент сухожилия для пересадки?

— Это может быть, например, сухожилие длинной ладонной мышцы. Его длина — 15—20 сантиметров. Без вреда для пациента можно взять даже два фрагмента и спасти два пальца.

— После операции накладывается повязка?

— Палец надо на месяц зафиксировать в определенном положении в гипсовой повязке. Параллельно разрабатываем программу реабилитации: предлагаем упражнения, которые пациент делает сам. Только через четыре месяца можно говорить о результате.

— Чем принципиально отличалась эта операция?

— Использованием иной биомеханической модели. Раньше на место сухожилия, которого нет, врачи пытались ставить трансплантат, надеясь, что он прирастет и будет полноценно работать. Иногда с помощью операции фиксировали ногтевую фалангу в полусогнутом положении. Теперь сухожилие-трансплантат мы особым образом крепим в двух точках на определенном расстоянии так, чтобы оно работало, как пружина. Возникает тяга. Это инженерная задача, которую очень элегантно решили врачи.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»