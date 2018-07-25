Путин — предатель: в Украине рассказали о разочаровании Россией на оккупированном Донбассе

Украина

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука высказался о настроениях, царящих на востоке Украины. По его словам, за годы войны многое на оккупированных территориях существенно изменилось.

«Что касается контраверсионных вопросов, например, а что бы вы выбрали — Россию, Украину или независимость, то голоса разделились бы в разных пропорциях. Мнение людей, которые живут на оккупированных территориях, существенно трансформировалось за годы войны. Во-первых, превалирует мысль о том, „что Россия нас предала“. Как бы ни было горько нам в Украине это осознавать, но такие настроения существуют», — цитирует Георгия Туку «Новое время».

По его словам, изначально многие жители Донбасса, увидев, как Россия «лихо откусила» Крым, решили, что и с ними будет так же. А когда РФ не стала признавать самопровозглашенные «республики» или же включать часть Луганской и Донецкой областей в свой состав, восприняли это как предательство.

«Есть также достаточно большое количество тех, кто отчаялся. Тех, кто верил в позитивные перемены, но они так и не состоялись, а уровень жизни стремительно начал ухудшаться. Не могу сказать, что все эти люди готовы завтра надеть вышиванку и спеть гимн Украины, но они явно хотят покоя. И прежде всего мира», — подчеркивает Георгий Тука.

Другой момент — подобные разговоры, которые ранее велись «на кухне», все чаще звучат в людных местах. «Многое сводится к одной фразе — при Украине было лучше. Ситуация очень сложная и я не стал бы ее упрощать — все на Донбассе за Украину или против. Очевидно одно — состояние людей угнетенное», — резюмировал замминистра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Георгий Тука заявил, что проведение волеизъявления на неподконтрольных Киеву землях Донбасса не возможно до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины и пока она не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях.