- 15:06 Украинцы стали счастливее: опубликована любопытная статистика
- 15:02 От "службы" никуда не денутся: разведка узнала о новом запрете боевикам "ДНР"-"ЛНР" на Донбассе
- 14:53 Итальянская «Рома» грозит подать в суд из-за срыва перехода бразильца
- 14:47 В полиции объяснили, почему отпустили домушника, которого поймали жильцы многоэтажки
- 14:42 Власти Украины решили взять в долг деньги для выплаты пенсий
- 14:38 Где в Киеве 25–29 июля пройдут продовольственные ярмарки
- 14:26 В Кабмине назвали виновных в задержке пенсионных выплат
- 14:16 Дожди прекратятся в августе, а жара вернется уже скоро: что будет с погодой в Украине
- 14:12 Путин — предатель: в Украине рассказали о разочаровании Россией на оккупированном Донбассе
- 13:56 Стало известно, почему у Мелании Трамп постоянно недовольный вид
Путин — предатель: в Украине рассказали о разочаровании Россией на оккупированном Донбассе
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука высказался о настроениях, царящих на востоке Украины. По его словам, за годы войны многое на оккупированных территориях существенно изменилось.
«Что касается контраверсионных вопросов, например, а что бы вы выбрали — Россию, Украину или независимость, то голоса разделились бы в разных пропорциях. Мнение людей, которые живут на оккупированных территориях, существенно трансформировалось за годы войны. Во-первых, превалирует мысль о том, „что Россия нас предала“. Как бы ни было горько нам в Украине это осознавать, но такие настроения существуют», — цитирует Георгия Туку «Новое время».
По его словам, изначально многие жители Донбасса, увидев, как Россия «лихо откусила» Крым, решили, что и с ними будет так же. А когда РФ не стала признавать самопровозглашенные «республики» или же включать часть Луганской и Донецкой областей в свой состав, восприняли это как предательство.
«Есть также достаточно большое количество тех, кто отчаялся. Тех, кто верил в позитивные перемены, но они так и не состоялись, а уровень жизни стремительно начал ухудшаться. Не могу сказать, что все эти люди готовы завтра надеть вышиванку и спеть гимн Украины, но они явно хотят покоя. И прежде всего мира», — подчеркивает Георгий Тука.
Другой момент — подобные разговоры, которые ранее велись «на кухне», все чаще звучат в людных местах. «Многое сводится к одной фразе — при Украине было лучше. Ситуация очень сложная и я не стал бы ее упрощать — все на Донбассе за Украину или против. Очевидно одно — состояние людей угнетенное», — резюмировал замминистра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Георгий Тука заявил, что проведение волеизъявления на неподконтрольных Киеву землях Донбасса не возможно до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины и пока она не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях.
влажность:
давление:
ветер:
“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”