Украина

Дожди прекратятся в августе, а жара вернется уже скоро: что будет с погодой в Украине

Многих украинцев живо интересует вопрос, когда же закончатся дожди, которые в последнее время заливают большую часть страны. Такие обильные осадки могут плохо сказаться на будущем урожае. Особенно людей беспокоит картофель, клубни которого в очень влажной земле уже начинают подгнивать. Чтобы выяснить, чего же нам ждать, «ФАКТЫ» связались с экспертами по вопросам погоды — украинскими синоптиками.

Так, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сказал, что в ближайшие дни дожди продолжатся.

«Прекращения осадков на большей части Украины, кроме западных областей, стоит ожидать только с 1 августа. Вместе с тем уже в эти выходные (начиная 28 июля. — Авт.) в Украину вернется летняя жара — более 30 градусов тепла, а местами температура поднимется до плюс 35», — говорит Билык. Правда, при этом он не уточнил, надолго ли возвратится к нам жаркая погода.

С ним соглашается и известный украинский синоптик Наталья Диденко, с которой также поговорили «ФАКТЫ». По ее словам, уже с 27 июля циклон по имени Halina, который в середине лета «радует» многих украинцев ливнями, начнет постепенно отступать.

«Вместе с уменьшением интенсивности дождей начнет подниматься и температура воздуха. Если сейчас летняя жара наблюдается только на юге и востоке страны, то уже к концу этой недели она вернется на большую часть Украины. При этом столбики термометров поднимутся до 27—33 градусов выше нуля», — сказала Диденко.

Спешит успокоить тружеников сельского хозяйства и народный синоптик Леонид Горбаль, составляющий свои прогнозы по уникальной методике числовых рядов планет Солнечной системы: к концу июля обильные дожди прекратятся. Им на смену придет жара.

«Август, в отличие от июля, ожидается сухим — небольшие дожди возможны в первой и второй половине месяца. При этом он будет не таким жарким, как предыдущие летние месяцы. Хотя во второй декаде возможен скачок до 29 градусов тепла, но к концу августа установится комфортная погода на уровне плюс 24», — дал прогноз народный синоптик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ливни, которые обрушились на столицу, превращали киевские улицы в «моря». Городские власти не скрывают существующую проблему с ливнестоками, построенными еще в средине ХХ века. Пока же в Киеве только ищут выход из ситуации, в Берлине уже нашли довольно интересное решение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»