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Деньги

Власти Украины решили взять в долг деньги для выплаты пенсий

14:42 25 июля 2018   111
Украинские пенсионеры
Инф. «ФАКТОВ»

После задержек с выплатами пенсий в июле, на заседании в Кабмине было принято решение о выделении Пенсионному фонду ссуды для «покрытия кассового разрыва».

Как сообщает руководитель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, средства ПФУ для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансирования выплат пенсий в июле поступят в ближайшее время, передает «Интерфакс-Украина».

Руководитель ведомства подчеркнула, что у Госказначейства нет задолженностей перед Пенсионным фондом, а возникая проблема с пенсиями относится к ответственности фонда. «Возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи», — заявила Татьяна Слюз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине также заявили, что задержки с выплатами — персональная ответственность руководства фонда и что до конца текущей недели ситуация должна быть урегулирована.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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