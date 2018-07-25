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Власти Украины решили взять в долг деньги для выплаты пенсий
После задержек с выплатами пенсий в июле, на заседании в Кабмине было принято решение о выделении Пенсионному фонду ссуды для «покрытия кассового разрыва».
Как сообщает руководитель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, средства ПФУ для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансирования выплат пенсий в июле поступят в ближайшее время, передает «Интерфакс-Украина».
Руководитель ведомства подчеркнула, что у Госказначейства нет задолженностей перед Пенсионным фондом, а возникая проблема с пенсиями относится к ответственности фонда. «Возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи», — заявила Татьяна Слюз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине также заявили, что задержки с выплатами — персональная ответственность руководства фонда и что до конца текущей недели ситуация должна быть урегулирована.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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