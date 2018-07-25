В полиции объяснили, почему отпустили домушника, которого поймали жильцы многоэтажки (фото)

Происшествия

В ночь на 25 июля жильцы девятиэтажки на улице Головатого, 20 в Борисполе (Киевская область) самостоятельно выследили и поймали квартирного вора. Им оказался ранее судимый гражданин Грузии.

— Жильцов этого дома мы прекрасно знаем, они очень ответственные и сознательные люди, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер батальона патрульной полиции Борисполя Татьяна Поминальная. — Еще год назад они объединились, организовали группу общественного дозора G20, чтобы следить за порядком и безопасностью в доме и на территории двора. Активисты этой группы постоянно на связи с инспекторами полиции, сообщают о всех подозрительных фактах, обмениваются информацией в общем чате. У них есть также наружные камеры наблюдения, с помощью которых они и заметили двух подозрительных личностей, ходивших по подъездам с ломиками и фомкой. Жители ночью сели в засаду и поймали злоумышленников на горячем.

— Неделю назад в одном из подъездов нашего дома украли велосипед, — рассказал журналистам бориспольского телеканала активист группы G20, попросивший не указывать его фамилии. — До этого были квартирные кражи. А позавчера мы зафиксировали на видеокамерах двух подозрительных мужчин, скрывающих свои лица. Один был в капюшоне, другой в кепке, оба — в медицинских масках. При помощи ломика мужчины взломали дверь в подъезд, повредили магнитный замок. Пробежались по этажам, но, видимо, ничего интересного не обнаружили и пошли во второй подъезд, точно так же взломав его двери. Там они красной и синей гелевыми ручками поставили какие-то знаки на стенах и дверях квартир, видимо, отмечая, какие из них собираются грабить. После этого ушли.

А мы с другими активистами решили следующей ночью выйти и дежурить группами, сменяясь каждые два часа. И вот в два часа ночи, как раз во время очередной «пересменки», мы увидели, как к дому подходят те же подозрительные мужчины. Они повернули за угол, увидели нас и тут же попытались удрать. Один бегает очень хорошо, ему удалось скрыться. Другого я сумел задержать, хоть он и возмущался, мол, не понимает, что мы от него хотим. Вызвали патруль. У задержанного нашли, кроме фомки и ломика, складной нож. После того как полиция увезла злоумышленника в Бориспольский райотдел, во двор приехал на машине еще один человек, не из наших жильцов. Он стал очень обеспокоенно спрашивать, что здесь происходит. Похоже, это был сообщник тех двоих, который, как я понимаю, стоял «на шухере».

Задержанный жильцами мужчина оказался гражданином Грузии, ранее судимым. Как и его сообщник, которого полиции удалось поймать той же ночью. Однако после опроса и составления административного протокола оба мужчины были отпущены.

— Мы не могли сделать по-другому, — объясняет «ФАКТАМ» спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. — Потому что прошлая судимость или наличие ломика и фомка еще не являются доказательством того, что эти люди собирались совершить квартирные кражи. Жильцы дома, конечно, молодцы, что проявили бдительность, но вот если бы они задержали квартирных воров уже после совершения преступления, на выходе из обворованной квартиры, у нас были бы все основания открыть уголовное производство. А так пришлось выпустить иностранцев за недостаточностью доказательств. К слову сказать, срок их легального проживания в Украине истекает через десять дней. Если в течение этого времени они не покинут нашу страну, то в следующий раз, когда попадутся, будут депортированы принудительно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кременчуге на Полтавщине полицейские опять отпустили телефонного мошенника, которого поймали граждане.



