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Итальянская «Рома» грозит подать в суд из-за срыва перехода бразильца
Руководство бронзового призера чемпионата Италии столичной «Ромы» намерено судиться с французским «Бордо» из-за срыва договоренностей по трансферу бразильского полузащитника Малкома. Римляне уладили все вопросы с «Бордо», а также с представителями самого футболиста, однако буквально через пару дней бразилец подписал контракт с испанской «Барселоной».
«Малком — именно тот игрок, который нам нужен был. Договорившись обо всем с „Бордо“ и самим футболистом, мы были спокойны, но вскоре мне сообщили, что он летит в Барселону. Я позвонил президенту „Бордо“, и тот заявил, что от каталонцев пришло более интересное предложение. На мое же возражение, что мы с ним уже все согласовали, сказал, что согласовали, но не подписали. В связи с этим сейчас мы рассматриваем возможность судебных разбирательств», — заявил спортивный директор «Ромы» Мончи.
При этом главный тренер римлян Эусебио ди Франческо призвал не драматизировать ситуацию, отметив при этом, что «вокруг еще много отличных футболистов» и ситуация с Малкомом не стоит такого шума.
Отмечу, что нынешним летом «Рома» подписала спонсорский контракт с компанией Hyundai, согласно которому получит около 10 миллионов евро за три года сотрудничества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» купил вратаря «Ромы» за рекордную сумму в истории футбола.
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