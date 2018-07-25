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Украинцы стали счастливее: опубликована любопытная статистика
В Украине за последний год на 10% увеличилось количество людей, которые считают себя счастливыми. Об этом говорится в результатах свежего всеукраинского социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Так, счастливыми или скорее счастливыми себя чувствуют себя 63% жителей Украины, 16% чувствуют себя частично счастливыми, а 17% - несчастными или скорее несчастными.
Социологи обращают внимание, что год назад доля людей, считающих себя счастливыми или скорее счастливыми составляла 53%.
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Увеличить число счастливчиков в Украине могло, по мнению исследователей, некоторое улучшение материального положения населения. Так, в течение года доля опрошенных, считающих себя небедными, увеличилась с 30% до 37%.
По данным исследования, молодые люди в целом более счастливы, чем старшие, и с возрастом уровень счастья снижается. Так, среди молодежи в возрасте 18−29 лет счастливыми чувствовали себя 79%, среди тех, кому 30−39 лет — 72%, 40−49 лет — 65%, 50−59 лет — 57%, 60−69 лет — 47%, старше 70 лет — 45%.
Как писали «ФАКТЫ», к Международному дню счастья в ООН составили рейтинг самых счастливых стран мира, где Украина оказалась на 138-й позиции.
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“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”