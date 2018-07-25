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В России возбудили дело против экс-министра обороны Украины: тот ответил
В России следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Поводом стало выступление в телеэфире четыре года назад. После портретных и лингвистических экспертиз в России решили, что Гриценко призывал взрывать поезда в РФ, а, значит, есть основания для уголовного дела.
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Гриценко не скрывал возмущения: «Это первое уголовное дело за всю мою жизнь. И кто возбудил, путинская власть? Обвиняя в призыве к терроризму?».
Обращаясь к российским «органам», Гриценко заявил, что они не там ищут террористов. «Наши деды воевали», отражая вероломное нападение фашистских оккупантов — верно, гражданин Путин? Против миллионов фронтовиков и партизан в тылу врага тоже дела повозбуждаете? Ну-ну. И второе — во всем мире террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит исподтишка химическим оружием. Кто подрывает жилые дома, поджигая войну в Чечне. О них, безбашенных и безжалостных, не забудьте!" - призывает политик.
Ранее в России уже было возбуждено уголовное дело по итогам выступлений Гриценко в телеэфире. Летом 2017 года, комментируя теракт в центре Киева и гибель руководителя спецподразделения ГУР Максима Шаповала, Гриценко заявил, что за каждым взрывом в Киеве или Мариуполе должны следовать два аналогичных случая в Таганроге или Москве. В России расценили эмоциональное выступление как прямые «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
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