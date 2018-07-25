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Кровавые выборы: в Пакистане взорвали избирательный участок
В среду, 25 июля, парламентские выборы в Пакистане были омрачены крупным терактом. На избирательном участке в городе Кветта взорвал бомбу смертник. Погиб 31 человек.
Нынешние выборы в парламент оказались самыми кровавыми в истории Пакистана. В результате насилия в ходе предвыборной кампании в стране были убиты более 200 человек.
Кветта — административный центр Белуджистан, обстановка в которой очень нестабильна.
Безопасность на выборах обеспечивают около 800 тысяч силовиков, в том числе 370 тысяч солдат. Но и они не в состоянии предотвратить все провокации и теракты.
Право избирать и быть избранным в Пакистане есть у более 100 миллионов человек. В парламенте 342 места. Баллотируются свыше 12 с половиной тысяч кандидатов от 30 партий.
Фаворитом является правящая партия Пакистанская мусульманская лига во главе с бывшим премьер-министром Навазом Шарифом. Сам Шариф, однако, отбывает 10-летний срок лишения свободы по обвинению в коррупции. Ему запрещено занимать любые политические должности.
Главный соперник лиги — партия «Пакистан Терик-и-инсаф» («Движение за справедливость»). Ее лидером является знаменитый игрок в крикет Имран Хан. Его поддерживают консервативные исламисты.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”