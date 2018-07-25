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Масштабные лесные пожары в Греции сняли из космоса: ужасающее фото
Пожары в курортной Греции достигли таких масштабов, что их хорошо видно из космоса. Интересные снимки удалось сделать европейскому спутнику Sentinel 2 из программы «Коперник», сообщает Европейская правда.
Пожарами охвачены курортные города Кинета, Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас. Там уже введен режим чрезвычайного положения.
Как писали «ФАКТЫ», число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79, еще 187 человек получили ранения.
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Несмотря на разгул огненной стихии в Греции, многие украинские туроператоры продолжают продавать туры в эту страну. Из четырех крупнейших туроператов, с которыми связались «ФАКТЫ», только один честно предупредил: лететь отдыхать в Афины сейчас не стоит!
Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин.
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