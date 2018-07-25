Вырвал плоскогубцами зуб: киевлянин отомстил продавцу за некачественный товар (фото)

Происшествия

В Киеве на Борщаговке произошло необычное чрезвычайное происшествие. Возле одного из супермаркетов прохожие увидели лежащего на тротуаре мужчину, у которого изо рта шла кровь. По сообщениям из социальных сетей, пострадавший мужчина — мошенник, который продавал фальшивое золото возле магазина. Вечером 24 июля к нему подошел какой-то человек с плоскогубцами в руках и вырвал у него зуб. На место приезжала «скорая», но пострадавшего не госпитализировали.

«ФАКТАМ» удалось через соцсети пообщаться со свидетелем происходившего.

«Этот мужчина время от времени торговал золотыми украшениями возле супермаркета, — рассказал «ФАКТАМ» киевлянин Петр Романченко. — Правда, не каждый день, и он все время менял место. Торговал не в открытую, а как бы из-под полы. Видимо, его украшения были… не совсем золотыми.

Как раз в тот момент, когда произошел этот конфликт, я был возле магазина. К торгашу подошел мужчина и бросил в него, кажется, сережки. Я слышал, как он спросил: «Что ты мне подсунул? Это не золото». Потом схватил продавца за шею, силой разжал ему рот и вырвал один или несколько зубов. Никто из прохожих не вмешивался. Мужчина ушел, а торгаш остался лежать на земле. Я вызвал «скорую» и дождался приезда медиков. Давал потерпевшему попить воды. Врачи осмотрели торговца. О чем они с ним говорили, не знаю. Но «скорая» уехала, не забрав с собой торговца украшениями".

В главке столичной полиции нам сообщили, что к ним никто не обращался с заявлением о происшествии и о самосуде им ничего не известно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одесской области местные жители хотели устроить самосуд над убийцей. Чтобы спасти подозреваемого в преступлении, полицейским пришлось открыть огонь.