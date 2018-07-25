Происшествия

Во Львове пьяный священник гонял по улицам города и хамил полицейским

Во Львове поймали священника, ездившего по городу пьяным. На внушающую опасения манеру езды священнослужителя обратил внимание активист сообщества Pitbull Lviv. Был направлен сигнал патрульным полицейским, и, как оказалось, не зря: алкотест показал 2,49 промилле алкоголя в организме водителя, то есть десятикратное превышение нормы.

Читайте также: Права, которые изъяли за вождение в нетрезвом виде, станут возвращать?

Активисты отмечают, что священник, когда его остановили, чуть не выпал из авто, но вел себя дерзко, угрожал свидетелям и полицейским, очевидцев инцидента называл «путинскими провокаторами».

Личность задержанного нетрезвого водителя установлена — нарушителем оказался Олег М., настоятель одного из храмов Львова. Патрульные составили два протокола. Кроме ответственности за пьяную езду, священнику придется ответить за невыполнение законных требований полицейского (ч. 2 ст. 122 Кодекса об админнарушениях).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина наказал пьяного водителя, чуть не сбившего ребенка.

