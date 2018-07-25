Зря жаловалась: суд ответил на претензии Савченко

Политика

Находящаяся под следствием народный депутат Надежда Савченко продолжает жаловаться в суды на нарушение своих прав, а суды, в свою очередь, раз за разом отклоняют жалобы, не найдя несоблюдений закона.

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25 июля пришел ответ на заявление Савченко из Апелляционного суда Киева. Судебная палата по уголовным делам, как и ранее Печерский суд, отклонили жалобу адвокатов Савченко. Защитники жаловались на то, что якобы права Савченко нарушены и не соблюдается принцип презумпции невиновности.

Напомним, Савченко подозревается в подготовке свержения власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, в подготовке теракта, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием.

С марта 2018 года Савченко находится в СИЗО в Киеве. Верховная Рада согласилась снять депутатскую неприкосновенность с подозреваемой.