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Украина

Рабинович представит экономическую программу партии «За життя» в среду, 25 июля

17:14 25 июля 2018   48
Рабинович
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

«Сегодня, 25 июля, народный депутат Украины, лидер политической партии „За життя“ Вадим Рабинович презентует программу выхода страны из экономического кризиса. Презентация программы состоится в специальном выпуске ток-шоу „Украинский формат“ в 20:00 на телеканале NewsOne», — сообщается на сайте канала.

«Программа партии „За життя“ — это план пошагового выхода из кризиса, план победы. Это программа, при которой политики несут полную ответственность за свои действия перед избирателями. Потому что нынешняя безответственность довела страну до того состояния, в котором она находится сейчас», — утверждает Вадим Рабинович.

Напомним, ранее политик заявлял, что в «Украинском формате» также будут представлены будущие исполнители экономической программы партии «За життя».

«Сперва телезрители методом голосования определят пять главных проблем, требующих первоочередного решения. Потом они же определят пятерку менеджеров, которых считают самыми компетентными в данных вопросах. Я всегда говорил, что нужно ставить на важнейшие государственные посты не „свата-кума“, а точно знающих свое дело профессионалов — пусть и политических оппонентов. И я обязуюсь принять в партию пять кандидатур, которых выберут телезрители, и поставить их на те позиции, на которые их определит народ. Думаю, это будет очень интересный эксперимент — мы все вместе удивим Украину», — констатировал Вадим Рабинович.

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