- 18:24 Депутат Сюмар объявила о замужестве, ее избранником стал бывший заммэра Ирпеня
- 18:01 Никаких амнистий: после страшной аварии в Киеве хотят переписать Уголовный кодекс
- 17:48 Известная супермодель скоро породнится с Трампом
- 17:24 Небывалая гроза в Киеве: появились впечатляющие фото и видео
- 17:14 Рабинович представит экономическую программу партии «За життя» в среду, 25 июля
- 16:46 Известная украинская телеведущая рассказала о помолвке с российским певцом
- 16:25 Зря жаловалась: суд ответил на претензии Савченко
- 16:14 На Донбассе не просто оккупация, причина этого конфликта куда глобальнее, — Сергей Лозница
- 16:01 Вырвал плоскогубцами зуб: киевлянин отомстил продавцу за некачественный товар
- 15:59 Во Львове пьяный священник гонял по улицам города и хамил полицейским
Рабинович представит экономическую программу партии «За життя» в среду, 25 июля
«Сегодня, 25 июля, народный депутат Украины, лидер политической партии „За життя“ Вадим Рабинович презентует программу выхода страны из экономического кризиса. Презентация программы состоится в специальном выпуске ток-шоу „Украинский формат“ в 20:00 на телеканале NewsOne», — сообщается на сайте канала.
«Программа партии „За життя“ — это план пошагового выхода из кризиса, план победы. Это программа, при которой политики несут полную ответственность за свои действия перед избирателями. Потому что нынешняя безответственность довела страну до того состояния, в котором она находится сейчас», — утверждает Вадим Рабинович.
Напомним, ранее политик заявлял, что в «Украинском формате» также будут представлены будущие исполнители экономической программы партии «За життя».
«Сперва телезрители методом голосования определят пять главных проблем, требующих первоочередного решения. Потом они же определят пятерку менеджеров, которых считают самыми компетентными в данных вопросах. Я всегда говорил, что нужно ставить на важнейшие государственные посты не „свата-кума“, а точно знающих свое дело профессионалов — пусть и политических оппонентов. И я обязуюсь принять в партию пять кандидатур, которых выберут телезрители, и поставить их на те позиции, на которые их определит народ. Думаю, это будет очень интересный эксперимент — мы все вместе удивим Украину», — констатировал Вадим Рабинович.
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”