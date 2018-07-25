Известная супермодель скоро породнится с Трампом (фото)

Шоу-бизнес

Во вторник, 24 июля, американская супермодель Карли Клосс сообщила своим поклонникам и друзьям радостную новость. Ей сделал предложение ее бойфренд Джошуа Кушнер. И 25-летняя красотка ответила «Да!»

Карли и Джошуа встречаются с июня 2012 года. Однако они тщательно оберегали до сих пор свою личную жизнь. И вот мисс Клосс с гордостью демонстрирует на фотографиях в Instagram кольцо с крупным бриллиантом, которое подарил ей 33-летний жених.

Карли стала известна благодаря своему сотрудничеству с торговой маркой Victoria’s Secret.

Фото Getty Images

Джошуа — преуспевающий финансист. Он является младшим братом Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп. Дочь президента США и супермодель стали подругами. Но их крайне редко видят вместе в обществе.