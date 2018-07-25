Никаких амнистий: после страшной аварии в Киеве хотят переписать Уголовный кодекс

Украина

После страшного ДТП в Киеве, когда на пешеходном переходе насмерть сбили девочку-школьницу, генеральный прокурор Юрий Луценко предложил пересмотреть систему наказаний за ДТП с погибшими.

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По словам генпрокурора, не в последнюю очередь аварии случаются из-за лояльности суда к водителям-нарушителям. Также, проанализировав судебную практику, генпрокурор отметил, что водители порой отделываются условным сроком при согласии потерпевшей стороны.

«Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП», — заявил генпрокурор.

Напомним, в ночь на 25 июля в центре столицы, на бульваре Леси Украинки водитель автомобиля Hummer насмерть сбил на пешеходном переходе девочку. Водитель попытался скрыться, но был задержан, благодаря вмешавшимся другим участникам дорожного движения.

В настоящий момент водитель задержан, будут проведены анализы на алкоголь и нарковещества. Генпрокуратура намерена провести усиленный анализ на злоупотребление водителя вредными веществами. Прокуроры будут ходатайствовать об аресте водителя без права залога.