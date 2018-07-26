Мы возродим торговый потенциал Одессы, — Рабинович

Политика

«Экономическое возрождение Украины должно начинаться с восстановления стратегических направлений. И важная роль в этом процессе отводится Одессе, являющейся уникальным торговым узлом. Именно поэтому в городе необходимо создать свободную экономическую зону», — такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович на пресс-конференции. Кроме того, в эфирах национального телевидения парламентарий прокомментировал необоснованное подорожание газа, аферы с экспортом зерна и перспективы проведения переписи населения.

Вадим Рабинович считает, что власть уделяет мало внимания развитию Одесского региона, который может и должен стать ключевым в возрождении экономики всей Украины.

«Одесса — уникальный город, который я очень люблю, в котором я, наверное, жил в прошлой жизни — мне здесь комфортно так, как нигде больше. Поэтому уверен в том, что именно с Одессы мы начнем возрождение Украины — в политическом, экономическом и социальном плане. В частности, один из пунктов программы партии «За життя» — сделать Одессу европейским окном Украины. Мы предлагаем сделать особый акцент на развитии бизнеса в Одессе, на льготах и преференциях, на создании в городе свободной экономической зоны по типу «порто-франко», — подчеркнул парламентарий.

Он рассказал, что еще год назад подал законопроект «Одесса — европейское окно Украины», где прописаны конкретные шаги создания в городе свободной экономической зоны, но в повестку дня для голосования законопроект так и не включили, так как ни власти, ни международным корпорациям, под чью дудку пляшут чиновники, это невыгодно.

«Я давно подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект „Одесса — порто-франко“. Это вызвало возмущение со стороны наших патриотов. Поэтому подал второй законопроект и назвал его „Одесса — европейское окно Украины“. Это немного успокоило наших патриотов, хотя ни первый, ни второй варианты они не читали. Как результат, закон, к сожалению, до сих пор не то что не принят — он даже не рассматривался. Как это можно объяснить? Очевидно, интеллектуальным уровнем нынешней Рады», — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что после аннексии Крыма, кроме Одессы, у нас нет больше портов, где мог бы развиваться и военный, и гражданский флот.

«Поэтому к Одессе должно быть особое отношение, у нее должны быть особые программы развития. Я уверен, что именно с Одессы начнется правильный экономический курс возрождения Украины», — констатировал Вадим Рабинович.

Также лидер партии «За життя» напомнил о том, что представит пошаговую программу своей политической силы. Положения программы политик уже обсудил с жителями Одесской области в ходе рабочей поездки.

«Я представлю те шаги, которые, как считаю, надо сделать немедленно, чтобы вывести страну из кризиса. В отличие от всех остальных, мы будем разговаривать на очень простом языке, чтобы всем было понятно. Люди должны понимать, что бюджет государства — это тот же бюджет семьи, только увеличенный. Я объясню, как наполнить бюджет, как выйти из катастрофы, которая сегодня происходит. Я, например, предложу, как искоренить коррупцию за десять шагов, не потратив ни копейки бюджетных денег. Мы наработали вместе с очень серьезными мировыми экономистами программы и понимание, как выходить из кризиса. Я не вижу проблемы для нашей страны, чтобы их воплотить, — надо только продержаться до выборов», — убежден парламентарий.

По словам Вадима Рабиновича, нынешняя власть за четыре года повысила тарифы в целом в семь раз. При этом газ, собственная добыча которого перекрывает потребности населения, подорожал в 9,6 раза.

«Нам рассказывают, что у нас чуть ли не каждый день растет зарплата. Но дело ведь вовсе не в размерах зарплаты, а в покупательной способности национальной валюты, в которой вам выплачивают зарплату. Давайте я приведу цифры: тарифы за четыре года повысились в среднем более чем в семь раз: газ подорожал в 9,6 раза, отопление — в 11,3, холодная вода — в 5,3, горячая — в 5,7 раза. Сравните с тем, насколько выросли зарплаты, и скажите: это здоровые люди нам рассказывают, что мы лучше живем?» — возмутился нардеп.

Он напомнил, что, помимо перечисленного, в Украине более чем в два раза упал прожиточный минимум — со 147,2 до 66 долларов. По мнению политика, это означает, что на протяжении четырех лет «методично и талантливо» уничтожается экономика страны.

«И что мы получили в результате? Вот Министерство экономического развития и торговли дало прогноз: в 2018 году розничные цены на газ поднимут на 18 процентов. В 2019 — еще поднимут, в 2020 — еще… Зато с 2021 года нам обещают цены не увеличивать. С 2019 до 2021 года будут повышать тарифы на электроэнергию на 25 процентов ежегодно. Те люди, которые говорят, что мы стали жить лучше, просто довели страну до ручки», — уверен лидер партии «За життя».

При этом политик убежден, что как минимум тарифы на газ в Украине можно было бы существенно снизить уже сейчас, так как собственная добыча газа превышает потребности населения.

«Мы сами можем поставлять газ в Европу! У нас есть эта возможность, потому что мы добываем в Украине 19,4 миллиарда кубометров газа. И если бы мы направили хоть какие-то средства не в офшоры, а на развитие собственной газодобывающей промышленности, мы давно поставляли бы газ в ЕС. А вместо этого ходим и просим не строить „Северный поток-2“, который все равно будет построен», — отметил парламентарий.

Рабинович привел еще несколько примеров беспомощности и недальновидности действующей власти в сфере экономики.

«Мы имеем самый богатый чернозем в мире, благодаря которому должны были бы накормить всю Европу. А на самом деле мы завозим практически всю продукцию. Мы пытались защитить свой рынок от иностранных авто, а в результате погубили собственный автопром. Мы вторая в мире страна по залежам урана — мы могли бы торговать им со всем миром и сами производить топливо для АЭС. А мы его покупаем в России и в США. И так абсолютно во всех отраслях! Вот итоги всей экономической работы власти», — констатировал народный депутат.

«Давайте я вам раскрою аферу с зерном, — обратился Рабинович к телезрителям. — Две трети зерна, а мы производим примерно 60 миллионов тонн в год, экспортируется. Это около 40 миллионов тонн. Нет такой страны в мире, которая так обделяла бы зерном свой внутренний рынок, как наша», — считает политик.

Он привел данные Департамента сельского хозяйства США и Всемирной организации торговли по экспорту зерна.

«Получается, что Украина занимает позицию в десятке крупнейших в мире экспортеров продукции сельского хозяйства. А по выручке — где-то в конце списка. Это значит, что где-то между вывезенными из нашей страны 40 миллионами тонн зерна и получением денег за него что-то случилось. Средства пропадают в каком-то офшорчике, в каком-то мешочке. А это миллиарды долларов», — говорит лидер «За життя».

По словам Рабиновича, один из способов подсчета населения — потребление хлеба: по нормам на одного человека в год нужно потратить одну тонну зерна.

«Вот мы выращиваем 60 миллионов тонн зерна, а экспортируем — 40. Для сравнения: США за год экспортировали 26 миллионов тонн, ЕС — 29 миллионов. Для таких показателей мы подчистую, как колорадские жуки, выжигаем землю. В основном рапсом и другими культурами, после которых земля долго восстанавливается. А чтобы мы не умерли с голоду, власть наше зерно заменяет на завезенные из Европы суррогаты. Посредством этой схемы было украдено примерно 6 миллиардов долларов», — заявил парламентарий.

Вадим Рабинович уверен, что перепись населения не проводится, потому что это помешает чиновникам воровать на субсидиях и пенсиях.

«Я поражаюсь, насколько фантастическая у нас власть! Я хочу, чтобы вы тоже услышали, что они сказали: перепись населения, которая по закону должна проводиться, мы проводить не будем. Вместо этого мы проведем сигнальную перепись в двух местах: в Оболонском райо­не Киева и в одном районе Киевской области, и на основании этого расскажем, как живут украинцы и что у них происходит. А всю остальную Украину они переписывать не собираются!» — негодует политик.

По мнению Рабиновича, власть не планирует проводить всеукраинскую перепись, потому что, не зная реального количества жителей страны, можно выделять субсидии и пенсии на «мертвые души», кладя деньги себе в карман. Кроме того, как считает лидер партии «За життя», так легче устраивать махинации и подтасовки на выборах.

«Нас просто не хотят считать, потому что как только посчитаешь, сколько у нас на самом деле избирателей, то потом им будет тяжело получить „нужные“ результаты на выборах. Представляете, как выбирают власть, если исходят из 40—45 миллионов населения в стране, где реально 20 миллионов жителей? Какой простор для махинаций и подтасовок!» — заявил народный депутат.

Рабинович пообещал сразу же после выборов провести перепись населения, а также референдум, чтобы определиться, «чего народ хочет, сколько нас, куда идем и как хотим жить».

«Давайте доживем до выборов, а после них спокойно перепишем себя, проведем референдум, на котором просто определимся, чего мы хотим, сколько нас, куда мы идем, как мы хотим жить. Перепишем всех оставшихся, которые еще не убегут. Все соберем вместе и начнем строить нормальную, сильную Украину — Швейцарию Восточной Европы, которая от воров избавляется, от шизофрении этой избавляется, проснулась, вылечилась и теперь строит настоящую Европу у себя», — заявил Вадим Рабинович.

