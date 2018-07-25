Общество

Депутат Сюмар объявила о замужестве: что известно о ее избраннике (фото)

Заместитель председателя фракции «Народный фронт», народный депутат Виктория Сюмар объявила о своем замужестве. Как многие и подозревали, мужем 40-летнего политика стал Дмитрий Христюк, теперь уже бывший заместитель мэра Ирпеня.

Оставить политику он решил ради своей любимой и их общей семьи. Об этом Виктория объявила в Facebook, чтобы поставить точку в «кухонно-чайниковом» расследовании.

«Не считаю это новостью, а лишь сообщением для друзей — мы с Дмитрием Христюком поженились», — написала Сюмар.

По словам Виктории, которой «всегда нравились сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела», она познакомилась с Дмитрием, когда была в СНБО, а он, будучи заместителем губернатора Киевщины, создавал первые добровольческие батальоны.

Нардеп перечислила, чем ее любимый занимался во времена Майдана и после него, подчеркнув, что он никогда не был членом «Партии регионов».

В то же время наблюдатели в Сети отметили, что «регионалом» новоиспеченный муж Сюмар все-таки успел побывать: по крайней мере, в реестре ЦИК от 2010 года он фигурирует под номером 1 в списке избранников от этой партии.

Нардеп не уточнила, чем теперь зарабатывать на жизнь ее новоиспеченный муж, но больше он — не заместитель мэра Ирпеня

Так или иначе, но теперь с политикой Христюк будто бы попрощался.

«Сегодня Дмитрий уволился, поскольку считает, что в семье достаточно одного» политика «. И я невероятно уважаю это его решение, потому что понимаю, что он просто оберегает нашу семью. И да, я горжусь, что мой муж — двукратный чемпион мира по боевому самбо), рядом с ним — уютно и безопасно «, —похвасталась Сюмар.

«Для всех заинтересованных и тех, кто любит покопаться в наших кухнях, чайниках, белье и тд, сообщаю — мы оба давно разведенные, слава Богу и его бывшая жена, и мой бывший муж — давно женаты и имеют новые семьи). У нас двое замечательных дочерей — Ниночка и София) «, — объявила Виктория, добавив, что своими детьми они с мужем считают и трех его крестников, чей отец погиб.

Ранее сообщалось о том, что, по мнению Сюмар, всем нуждающимся в аккредитации подойдет «корочка» за 500 грн, все остальные должны «работать сердцем».