- 19:50 Ливень в Киеве: аэропорт в Жулянах ушел под воду
- 19:11 Под Харьковом ветер снес крышу детсада, в которую вложили миллион гривен
- 18:55 До большинства не доходит: известный украинец указал на серьезную проблему жителей Донбасса
- 18:40 В Киеве после сильного ливня чуть не обвалился мост
- 18:33 Жители жалуются на отравление, но показатели «в норме»: в самом центре Украины произошло ЧП с водой
- 18:24 Депутат Сюмар объявила о замужестве: что известно о ее избраннике
- 18:01 Никаких амнистий: после страшной аварии в Киеве хотят переписать Уголовный кодекс
- 17:48 Известная супермодель скоро породнится с Трампом
- 17:24 Небывалая гроза в Киеве: появились впечатляющие фото и видео
- 17:14 Рабинович представит экономическую программу партии «За життя» в среду, 25 июля
Киевская афиша: 26 июля — 1 августа
C 26 по 29 июля в парке Дружбы народов проходит фестиваль VEDALIFE-2018. В программе: йога, кулинарные, музыкальные и танцевальные мастер-классы, лекции по здоровому питанию, концерты, а также древние традиции Индии, ведическая свадьба, аюрведа, астрология, психология.
Адрес: парк Дружбы народов.
Вход свободный.
***
26 июля в 19.00 в Институте проблем современного искусства состоится открытие исследовательского проекта «Украинский натюрморт».
Адрес: ул. Евгения Коновальца, 18д.
Вход свободный.
***
С 27 июля по 15 августа в Национальном заповеднике «София Киевская» можно посетить выставку «На переломі. Архітектурна графіка 1930-х» (из фондов заповедника). В экспозиции представлены работы известных украинских архитекторов Василия Кричевского, Петра Костырко, Георгия Домашенко, Александра Смика.
Адрес: ул. Владимирская, 24, залы «Хлібні».
Цена: 60 грн.
***
28 июля в 11.00 в Sky Family Park пройдет международный фестиваль культур Global Village. Участники из более чем 30 стран продемонстрируют уникальность родной культуры с помощью национальных блюд, обычаев и одежды. рес
Адрес: проспект Генерала Ватутина.
Цена: 30 грн.
***
28 и 29 июля в кафе «Скворечник» состоится экофест BE-ECO-HUMAN festival. В программе: йога и медитация, лекции и ярмарки, мастер-классы и концерты.
Адрес: Гидропарк, парк «Четыре сезона».
Вход свободный.
***
28 и 29 июля аутлет-городок «Мануфактура» приглашает на фестиваль мороженого. Посетители смогут попробовать самые разнообразные сорта мороженого от лучших украинских производителей, а также тайского и итальянского производства. В программе: шоу мыльных пузырей и воздушных шариков, физические и химические эксперименты, дискотека и подарки от партнеров фестиваля.
Адрес: Обуховское шоссе, 2, село Ходосеевка.
Вход свободный.
***
28 июля в экстрим-парке «X-Park» пройдет фестиваль богатырей «Муромец Фест». В программе: рыцарский турнир, турнир по стрельбе из традиционного лука, средневековая ярмарка, конкурсы, а также открытие памятника Илье Муромцу.
Адрес: парк Дружбы народов.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
***
До 30 июля в Музее истории Киева проходит выставка знаменитого китайского художника и путешественника Ли Гена «Европейские впечатления».
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: 30—45 грн.
***
Туристическая компания ProUkraine проводит бесплатные экскурсии по Киеву: 26 июля в 16.00 — «Люди и судьбы на Контрактовой площади» (место сбора возле фонтана «Самсон» на Контрактовой площади), 27 июля в 19.00 — «Историческая прогулка по бульвару Шевченко» (место сбора возле пьедестала бывшего памятника Ленину), 28 и 29 июля в 17.00 — «Величие и гибель красоты мира» (место сбора возле ворот Андреевской церкви), 28 июля в 17.00 — «По следам ярких личностей на улице Богдана Хмельницкого» (место сбора у входа в ЦУМ), 29 июля в 16.00 — «Просветительская прогулка по Бульварно-Кудрявской» (место сбора у входа в Дом художника).
***
Бесплатно можно посетить: 26 июля — мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5), 27 июля — Национальный центр народной культуры «Музей Івана Гончара» (ул. Лаврская, 19), 29 июля — Национальный художественный музей Украины (ул. Михаила Грушевского, 6), Музей гетманства (ул. Спасская, 16б), 30 июля — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2), 1 августа — Национальный научно-природоведческий музей (ул. Богдана Хмельницкого, 15), Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17, 10.00—14.00) .
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”