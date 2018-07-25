Киевская афиша: 26 июля — 1 августа

Культура

C 26 по 29 июля в парке Дружбы народов проходит фестиваль VEDALIFE-2018. В программе: йога, кулинарные, музыкальные и танцевальные мастер-классы, лекции по здоровому питанию, концерты, а также древние традиции Индии, ведическая свадьба, аюрведа, астрология, психология.

Адрес: парк Дружбы народов.

Вход свободный.

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26 июля в 19.00 в Институте проблем современного искусства состоится открытие исследовательского проекта «Украинский натюрморт».

Адрес: ул. Евгения Коновальца, 18д.

Вход свободный.

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С 27 июля по 15 августа в Национальном заповеднике «София Киевская» можно посетить выставку «На переломі. Архітектурна графіка 1930-х» (из фондов заповедника). В экспозиции представлены работы известных украинских архитекторов Василия Кричевского, Петра Костырко, Георгия Домашенко, Александра Смика.

Адрес: ул. Владимирская, 24, залы «Хлібні».

Цена: 60 грн.

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28 июля в 11.00 в Sky Family Park пройдет международный фестиваль культур Global Village. Участники из более чем 30 стран продемонстрируют уникальность родной культуры с помощью национальных блюд, обычаев и одежды. рес

Адрес: проспект Генерала Ватутина.

Цена: 30 грн.

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28 и 29 июля в кафе «Скворечник» состоится экофест BE-ECO-HUMAN festival. В программе: йога и медитация, лекции и ярмарки, мастер-классы и концерты.

Адрес: Гидропарк, парк «Четыре сезона».

Вход свободный.

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28 и 29 июля аутлет-городок «Мануфактура» приглашает на фестиваль мороженого. Посетители смогут попробовать самые разнообразные сорта мороженого от лучших украинских производителей, а также тайского и итальянского производства. В программе: шоу мыльных пузырей и воздушных шариков, физические и химические эксперименты, дискотека и подарки от партнеров фестиваля.

Адрес: Обуховское шоссе, 2, село Ходосеевка.

Вход свободный.

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28 июля в экстрим-парке «X-Park» пройдет фестиваль богатырей «Муромец Фест». В программе: рыцарский турнир, турнир по стрельбе из традиционного лука, средневековая ярмарка, конкурсы, а также открытие памятника Илье Муромцу.

Адрес: парк Дружбы народов.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

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До 30 июля в Музее истории Киева проходит выставка знаменитого китайского художника и путешественника Ли Гена «Европейские впечатления».

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: 30—45 грн.

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Туристическая компания ProUkraine проводит бесплатные экскурсии по Киеву: 26 июля в 16.00 — «Люди и судьбы на Контрактовой площади» (место сбора возле фонтана «Самсон» на Контрактовой площади), 27 июля в 19.00 — «Историческая прогулка по бульвару Шевченко» (место сбора возле пьедестала бывшего памятника Ленину), 28 и 29 июля в 17.00 — «Величие и гибель красоты мира» (место сбора возле ворот Андреевской церкви), 28 июля в 17.00 — «По следам ярких личностей на улице Богдана Хмельницкого» (место сбора у входа в ЦУМ), 29 июля в 16.00 — «Просветительская прогулка по Бульварно-Кудрявской» (место сбора у входа в Дом художника).

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Бесплатно можно посетить: 26 июля — мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5), 27 июля — Национальный центр народной культуры «Музей Івана Гончара» (ул. Лаврская, 19), 29 июля — Национальный художественный музей Украины (ул. Михаила Грушевского, 6), Музей гетманства (ул. Спасская, 16б), 30 июля — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2), 1 августа — Национальный научно-природоведческий музей (ул. Богдана Хмельницкого, 15), Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17, 10.00—14.00) .